Polycom innova e semplifica la videocomunicazione

Polycom è, da quasi un trentennio, un vero e proprio punto di riferimento per le comunicazioni aziendali, dapprima voce e, con l’evoluzione delle tecnologie, anche video.

Come è però facilmente intuibile, il settore è estremamente competitivo, e l’azienda statunitense (la cui acquisizione da parte di Plantronics, ufficialmente annunciata a marzo, si è conclusa ieri) non si è mai seduta sugli allori, offrendo soluzioni sempre innovative, come le telecamere che seguono in automatico il conferenziere parlante, ma anche e soprattutto interoperabilità con altre soluzioni preesistenti, e una sempre più spinta facilità d’uso.

Claudio Mignone, Country Manager di Polycom, ha rimarcato la grande importanza attribuita all’ecosystem collaboration: partnership di assoluto rilievo come quella con Microsoft permette infatti di interfacciarsi in modo nativo con a piattaforme di riferimento come Skype for Business, permettendo trasparenza ed efficienza d’uso da parte dell’utente finale. L’affermazione di Polycom nel nostro Paese è organica al resto d’Europa; i margini di crescita sono tuttavia ampi, ad esempio nel settore della pubblica amministrazione (che si sta finalmente aggiornando anche in questo contesto) oppure in ambito medico/ospedaliero. Essere competitivi con le altre nazioni europee va, a mio avviso, sottolineato come un plauso al management italiano: non scordiamoci, infatti, che le soluzioni Polycom nascono soprattutto per il large enterprise, laddove l’economia italiana è popolata in maniera preponderante da PMI, un target sicuramente meno aggredibile.

A livello di soluzioni, Mignone ha ricordato come le soluzioni installate siano distribuite in maniera approssimativamente paritaria fra voce e video; Polycom si impegna a garantire la massima compatibilità possibile.

Andrea Recupero, SE Voice South EMEA & BeNeLux, ha posto alcuni interessanti spunti tecnici, rimarcando come le soluzioni cloud permettano una forte scalabilità, permettendo più agevolmente a Polycom di proporsi verso fasce di mercato non tradizionalmente sensibili a problematiche VoIP, e fornendo utili strumenti di vendita ai propri partner, che rimangono essenziali nel rapporto con l’utente finale.

La gamma Polycom offre davvero prodotti che (provati personalmente durante l’incontro) sono di una semplicità disarmante anche per chi, come me, li prova per la prima volta. La qualità di voce e video è sicuramente al top, e durante la dimostrazione lo stesso Recupero si è collegato alla sessione dimostrativa tramite uno smartphone che, pur con il solo segnale 3G, e anche piuttosto debole, ha permesso di effettuare la conferenza in remoto con fluidità e risoluzione davvero ottimali, sicuramente superiori a quanto ottenibile con le classiche app da smartphone che usiamo quotidianamente.

I pochi tocchi necessari sia da smartphone che da PC o da telefono VoIP per unirsi ad una riunione programmata, o addirittura indetta senza preavviso, non sono certo casuali ma frutto di un importante lavoro di ottimizzazione delle risorse: Recupero ha rimarcato come, se da un lato la generazione millennial si affaccia al mondo del lavoro, non va dimenticato che a tutt’oggi una grande parte delle risorse in azienda sono persone che potrebbero incontrare serie difficoltà a formarsi nell’utilizzo di nuove tecnologie.

Anche nei confronti dei System Administrators, Polycom si è dimostrata molto attenta, offrendo una rinnovata piattaforma di gestione, da cui è possibile accedere a tutti i dati possibili sull’intera rete di dispositivi Polycom della propria azienda; da questo portale si possono effettuare numerose azioni, che vanno dal reset del dispositivo, all’aggiornamento del firmware, fino al factory reset. Il tutto anche programmabile, per agevolare le aziende con sedi distaccate e con fusi orari molto diversi fra loro.

Con i nuovi prodotti e le strategie messe in atto per il medio periodo, PolyCom dimostra di avere solide basi per scrivere il futuro, pronta ad alzare sempre più l’asticella della qualità e della diversificazione.