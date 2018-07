Aruba, il certificato SSL DV per navigare sicuri è gratis

Aruba offre la possibilità di installare gratuitamente il certificato SSL DV (Secure Sockets Layer, Domain Validated) per aumentare la sicurezza dei domini.

Il certificato permettere infatti ai possessori di un sito, di renderlo più sicuro attraverso la cifratura della sessione di navigazione con chiavi da 128 bit o superiore.

A partire dalla sua versione 68 (già disponibile in beta), Google Chrome comincerà a segnalare tutti i siti sprovvisti di certificato SSL come non sicuri. Le tre principali conseguenze per un sito che venga segnalato come “non sicuro” sono che:

• la maggior parte degli utenti potrebbe decidere di non proseguire la navigazione;

• il sito in questione perderà posizioni nella pagina dei risultati di ricerca e quindi ranking di Google;

• l'immagine del brand rappresentato da quel sito ne risentirà negativamente.

Il certificato SSL DV verifica che il dominio sia assegnato al richiedente o che sia sotto il controllo del richiedente e, grazie alla cifratura della sessione, tutti i visitatori del proprio sito web o e-commerce potranno trasmettere informazioni ed effettuare transazioni online in modo sicuro e protetto. Con questo protocollo attivo, infatti, tutti i dati trasferiti tra il sito web e l'utente finale sono cifrati.

Il Certificato SSL DV è un servizio utile alla conformità al GDPR grazie alla trasmissione cifrata, che evita la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, l’uso del protocollo sicuro di comunicazione HTTPS, che garantisce la trasmissione crittografata dei dati tra un client ed un server, e il sistema di cifratura, che assicura un’adeguata protezione dei dati personali da trattamenti non autorizzati o illeciti.

Stefano Sordi, Direttore Marketing di Aruba S.p.A.

Ancora oggi si stima che oltre il 30% dei siti web non sia dotato di questo certificato e considerando che Chrome è il browser maggiormente utilizzato, l’aggiornamento in questione potrebbe influenzare i comportamenti di moltissimi navigatori che, tra poco, si troveranno davanti un messaggio così esplicito. Il proprietario di un sito o chi lo gestisce per suo conto, se non lo ha ancora fatto, deve intervenire subito sia per salvaguardare il proprio business online, sia per tutelare i dati dei propri utenti.

Il certificato SSL è incluso gratuitamente in tutti i piani hosting di Aruba: è necessario solo attivarlo dal proprio pannello, sia se si è già clienti Aruba, sia se lo si diventa.