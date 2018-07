Buffalo TeraStation 5410 e 3410, ora parzialmente popolate

Buffalo annuncia la disponibilità dei NAS di classe business per le imprese, TeraStation 5410 e 3410, anche nelle versioni parzialmente popolate.

Per venire incontro alle esigenze di chi desidera un NAS in grado di offrire ampie possibilità di crescita sul fronte dello spazio storage, ma preferisce poter rimandare nel tempo una parte dell'investimento, Buffalo ha deciso di rendere disponibili due configurazioni della serie di NAS a 4 bay TeraStation 5410DN e una della serie TeraStation 3410DN, con soli 2 hard disk montati e 2 alloggiamenti liberi per future espansioni.

Con un budget contenuto, quindi, gli utenti avranno la possibilità di dotarsi di dispositivi in grado di offrire funzionalità di livello enterprise e di accompagnarli nel loro percorso di crescita e senza dover rinunciare alla proverbiale affidabilità e sicurezza che garantiscono tutte le soluzioni firmate Buffalo.

Anche queste nuove proposte, che saranno disponibili già nel mese di luglio, beneficeranno di 3 anni di garanzia VIP, che comprende la sostituzione gratuita a domicilio in 24 ore dei dischi forniti con i NAS.

Modelli, caratteristiche e prezzi (IVA esclusa) delle nuove configurazioni:

- TeraStation 5410 (cod. TS5410DN0802-EU) - 8TB 2x4TB 2x1GbE, 1x10GbE RAID 0/1/5/6/10 - 799,90 IVA esclusa;

- TeraStation 5410 (cod. TS5410DN1602-EU) - 16TB 2x8TB 2x1GbE, 1x10GbE RAID 0/1/5/6/10 - 1099,90 IVA esclusa;

- TeraStation 3410 (cod. TS3410DN0802-EU) - 8TB NAS HDD 2x4TB 2x1GbE RAID 0/1/5/6/10 - 699,90 IVA esclusa.