Si concretizza la nuova partnership tra Fastweb e Xiaomi

Saranno tre gli smartphone targati Xiaomi veicolati nei propri store dall’operatore telefonico Fastweb in base ad un recente accordo strategico con l’azienda cinese. Uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia Fastweb, ha definito una partnership con il produttore cinese di telefonia e dispositivi elettronici Xiaomi, per la vendita degli smartphone Xiaomi in tutti i Fastweb store.

Fastweb continua così a innovare e rinnovare il mercato mobile e mette a disposizione, nei propri store, gli smartphone Xiaomi Mi MIX 2, Redmi 5 e Redmi 5 Plus, anche in abbinamento alle offerte mobili.

Mi MIX 2 è dotato di un display da 5,99" a schermo intero con formato 18:9 che gli offre un aspetto straordinario, con lo schermo che riempie quasi completamente la superficie anteriore. Il modello è caratterizzato da un pannello posteriore in ceramica dal design ricurvo che si sposa perfettamente al telaio in lega di alluminio. La gamma Redmi, invece, ha una scocca in metallo e offre la migliore tecnologia al miglior prezzo, il tutto accompagnato da funzionalità mai viste prima in questa categoria, tra cui i sensori a pixel di grandi dimensioni (1,25 μm) per la fotocamera principale, luce frontale per i selfie, nonché, per il Redmi 5 Plus, una batteria integrata da 4.000 mAh a lunga durata.

Roberto Chieppa, Marketing & Customer Experience Officer di Fastweb

L’accordo con Xiaomi consolida la nostra volontà di collaborare sempre più con aziende che sviluppano e supportano l’innovazione tecnologica e che guardano anche alla user experience e al design come elementi distintivi.

Gli smartphone sono disponibili in abbinamento alle nuove offerte Mobile Giga, Mobile Voce e Mobile Freedom, con rate a partire da 5 euro al mese. Per il Redmi 5, per esempio, in promozione dal 2 luglio per tutto il mese, il cliente pagherà un anticipo di 1 euro e una rata di 5 euro per 24 mesi, in abbinamento alla sua offerta mobile. Non è prevista nessuna penale in caso di recesso anticipato ma solo il saldo delle rate mancanti. Le offerte mobili di Fastweb a cui il cliente può abbinare il proprio smartphone Xiaomi sono: Mobile Giga che offre 10GB, 300 minuti e 100 sms a 5,95 euro al mese (10,95 euro al mese per i clienti solo mobile), Mobile Voce che offre 3GB, 1.000 minuti e 100 sms a 5,95 euro al mese (10,95 euro al mese per i clienti solo mobile). Mobile Freedom, invece, è l'offerta pensata per i già clienti del fisso, che prevede il raddoppio dei GB da 10 a 20, include minuti illimitati e 100 sms a 10,95 euro al mese (10 GB a 15,95 euro al mese per i clienti solo mobile).

Tutte le offerte mobili Fastweb includono i cosiddetti servizi ancillari (segreteria telefonica, funzione "richiamami", controllo del credito) eliminando quindi tutti quei costi nascosti che il cliente paga spesso inconsapevolmente. Inoltre la copertura è tra le migliori in Italia, oltre il 98% del territorio nazionale. Per chi non volesse rateizzare lo smartphone in abbinamento all’offerta mobile, sarà possibile acquistarlo in un’unica soluzione, ad un prezzo agevolato: 119 euro per il Redmi5, 169 euro per il Redmi 5 Plus e 369 euro per il Mi MIX 2.