SUSE aiuta le aziende: ecco l’infrastruttura software-defined

È stato presentato il nuovo sistema operativo multimodale SUSE Linux Enterprise 15, che collega data center tradizionale con infrastruttura software-defined. L’infrastruttura software-defined e le soluzioni per il delivery applicativo messe a disposizione da SUSE permettono a DevOps e operazioni IT di soddisfare le esigenze del digital business con maggior agilità e a costi inferiori.

Thomas Di Giacomo, CTO di SUSE

Le aziende sono oggi impegnate a trasformare i propri sistemi enterprise per abbracciare le moderne tecnologie agili e occorrono differenti infrastrutture per differenti workload e applicazioni”, Questo spesso significa integrare piattaforme basate su cloud all’interno dei sistemi enterprise, combinando lo sviluppo a contanier con quello tradizionale, oppure combinando le applicazioni legacy con i microservizi. Per colmare la distanza esistente tra infrastruttura tradizionale e infrastruttura software-defined, SUSE ha creato un sistema operativo multimodale, SUSE Linux Enterprise 15”.

Oggi le aziende si rendono conto di come un’infrastruttura HPC (High Performance Computing) sia essenziale per supportare le attività analitiche avanzate (come AI e machine learning) e le applicazioni di modellazione simulata di domani. SUSE ha presentato SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 come prodotto a parte rivolto a questo crescente mercato con un set completo di tool, supportati e progettati per ambienti di parallel computing, comprendenti la gestione di workload e di cluster.

Con un’enfasi architetturale rivolta al collegamento, SUSE sa bene quale sia la necessità per le aziende di proteggere gli investimenti IT attuali mentre trasformano e modernizzano le proprie infrastrutture IT. I nuovi rilasci di prodotto proseguono lungo il solco di questa vision, aiutando le aziende ad aver successo nel loro percorso di trasformazione IT al ritmo che preferiscono.

SUSE Linux Enterprise 15 è un sistema operativo modulare moderno che aiuta a semplificare l’IT multimodale, rende l’infrastruttura IT tradizionale maggiormente efficiente e fornisce agli sviluppatori una piattaforma di riferimento. Il risultato è che i clienti possono effettuare facilmente il deployment e la transizione di workload business-critical su ambienti on-premise e cloud pubblici.

La piattaforma SUSE Linux Enterprise 15 utilizza una “common code base”, una base di codice comune, per assicurare la mobilità delle applicazioni tra ambienti IT multimodali differenti. L’architettura “Modular+” di SUSE affronta le nuove sfide che i clienti devono risolvere quando provano a innovare all’interno delle infrastrutture IT tradizionali già esistenti e renderle più efficienti. Pensata anche per gli sviluppatori, SUSE Linux Enterprise Server 15 facilita la transizione da openSUSE Leap alla versione pronta per essere utilizzata in produzione e supportata.

Creata per Linux, la nuova release di SUSE Manager propone funzionalità dedicate all’abbattimento dei costi, al miglioramento dell’efficienza DevOps e alla facilità nella gestione di grandi deployment complessi su infrastrutture IoT, cloud e container. SUSE Manager aiuta i clienti ad aumentare l’efficienza delle attività DevOps e rispettare i requisiti di conformità attraverso un unico tool che gestisce e mantiene tutto, dai dispositivi edge fino agli ambienti Kubernetes. SUSE Manager semplifica la gestione di grandi deployment complessi grazie a nuove funzionalità di UI estese basate su form.