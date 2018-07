Palo Alto Networks Traps, protezione endpoint garantita

Traps 5.0 è la risposta che Palo Alto Networks ha voluto dare per proteggere al massimo gli endpoint, oltre a un servizio per la gestione della loro sicurezza. Nei mesi scorsi Palo Alto Networks ha annunciato la sua offerta di protezione avanzata per gli endpoint Traps 5.0 e il varo di Traps Management Service, un servizio basato su cloud progettato per semplificare la gestione della sicurezza degli endpoint. Uno dei benefici di Traps Management Service è la capacità di innovare e introdurre nuove funzionalità in modo più veloce.

Proteggere i dispositivi con Traps for Android

Nel 2017 gli abbonamenti globali a operatori di telefonia mobile hanno raggiunto i 7,8 miliardi. Entro il 2023 ci saranno oltre 30 miliardi di dispositivi connessi, inclusi 20 miliardi di device IoT. I cybercriminali, approfittando di questa crescita significativa, stanno spostando le proprie attività fraudolente verso dispositivi e reti mobili e IoT, accelerando lo sviluppo di malware basato su Android. S

e si considera che l’85% dei nuovi dispositivi mobili venduti a livello mondiale sono basati su Android, e che il suo ecosistema è il più colpito da vulnerabilità, non sorprende che sia diventato uno degli obiettivi preferiti degli autori di malware. La nuova app Traps for Android estende le capacità di rilevazione e protezione degli endpoint Android, grazie all’analisi locale e alla threat intelligence di WildFire per individuare e prevenire l’esecuzione di malware.

Traps for Android può sottoporre app sconosciute a Traps management service per un’analisi approfondita da parte di WildFire. Con questo servizio è possibile monitorare lo stato di salute dell’app Traps e visualizzare i dettagli sugli eventi di sicurezza che avvengono sugli endpoint Android. Traps for Android è supportata a partire da Android 4.4 e versioni successive. L’applicazione rafforza le policy di sicurezza per determinare se bloccare malware conosciuto e file sconosciuti ed effettuare analisi locali per verificare l’eventualità che un file sconosciuto sia un malware. Funzioni di controllo aggiuntive permettono agli amministratori di autorizzare o bloccare applicazioni non note prima che Traps riceva una conferma ufficiale sull’app.