V-Valley, Gruppo Esprinet, distribuirà il catalogo ATEN

Specializzata in soluzioni di controllo locale e remoto e connettività informatica e molto altro ancora, ATEN può contare su un distributore di esperienza come V-Valley. Infatti il Gruppo Esprinet che controlla al 100% V-Valley, ha da poco annunciato di aver siglato un accordo di distribuzione con ATEN, azienda multinazionale attiva nella produzione di prodotti KVM, soluzioni per la gestione energetica e connettività USB e audio-video professionale. V-Valley, il distributore a valore aggiunto del Gruppo Esprinet, porterà sul mercato l’intero portfolio di ATEN, che comprende soluzioni complete dall’entry level al mercato enterprise.

Luca Casini, Direttore Commerciale di V-Valley

L’accordo siglato con ATEN ci permette di ampliare l’offerta dedicata alla connettività ed alla gestione delle tecnologie di accesso e condivisione. Grazie a questa collaborazione V-Valley amplia ulteriormente la propria offerta di soluzioni a valore per il datacenter.

ATEN è tra i principali produttori mondiali di soluzioni KVM (quali switch hardware che consentono di controllare più computer da una singola tastiera, mouse e monitor) e propone la più ampia gamma di soluzioni per soddisfare ogni esigenza per clienti quali home office, singoli uffici, nonché piccole e medie imprese. Inoltre, la linea di prodotti ALTUSEN rappresenta l’offerta KVM di livello enterprise, con una vasta gamma di soluzioni high-end per la gestione server per il mercato degli switch KVM di livello enterprise.

Luca Enea-Spilimbergo, Responsabile Commerciale ATEN per l’Italia

La stretta collaborazione tra costruttore, distributore e rivenditore/integratore è essenziale per offrire servizi e soluzioni personalizzate per ogni mercato. V-Valley e il gruppo Esprinet migliorano l’esperienza one-stop-shop per molti clienti, inserendo il marchio ATEN tra soluzioni similari. Il nostro obiettivo è offrire a progettisti e rivenditori più scelta attraverso i loro attuali distributori.

Secondo i termini di questo nuovo accordo, V-Valley offrirà tutti i prodotti ATEN ai propri clienti rivenditori garantendo loro competenza e specializzazione anche grazie ad un servizio di supporto pre-vendita dedicato. Affidandosi a V-Valley, i rivenditori clienti possono avvalersi di una serie di vantaggi, tra cui materiale a stock in pronta consegna, condizioni commerciali in linea con le esigenze del mercato, un set di servizi erogati da una struttura dedicata di specialisti.