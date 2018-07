DataOps, la piattaforma Delphix è sempre più solida

Oltre ad offrire funzioni esclusive di automazione, la nuova versione della piattaforma presentata da Delphix ha una velocità trasmissione dati decisamente potente. Delphix Dynamic Data Platform include nuove funzionalità per proteggere facilmente e rapidamente i dati sensibili delle aziende all’interno di progetti cloud, di sviluppo di applicazioni o di compliance. Inoltre grazie alle nuove esclusive funzionalità di automazione combinate insieme alle potenti migliorie dell'algoritmo di mascheramento, le aziende possono ora proteggere meglio la loro più grande superficie potenziale di attacco - i dati di non produzione - anche negli ambienti più grandi e complessi.

Patrick Lightbody, SVP of Product di Delphix

La sicurezza e il panorama normativo di oggi rendono la protezione dei dati aziendali un’azione prioritaria per le aziende di tutto il mondo e di tutti i mercati. La protezione efficace dei dati di non produzione, pur continuando a renderli disponibili gratuitamente, consente alle aziende di tenere lontane le minacce alla sicurezza e di rispettare le leggi sulla privacy, senza rinunciare all'innovazione.

Una piattaforma per gestire e proteggere l’intera azienda

Con questa nuova versione di Delphix Dynamic Data Platform, i clienti possono beneficiare di un’esperienza utente arricchita, un migliore data masking, una dashboard di monitoraggio e supporto per più fonti di dati.

1-Funzioni uniche per la privacy e la sicurezza dei dati

Con l’aumento di casi di violazione dei dati e con l’entrata in vigore di nuove e rigide normative come il recente GDPR, la sicurezza dei dati rappresenta oggi la prima sfida per le aziende. E, mentre la maggior parte dei team di sicurezza si concentra sulla protezione dei dati in un ambiente di produzione, i dati di non produzione, pari all'80% dei loro dati totali, rappresentano la loro superficie di attacco più vulnerabile. Delphix offre una gestione più semplice dei processi di data masking e li rende attivi all'interno della propria azienda su vasta scala.

-un nuovo wizard di mascheramento: le aziende permettono ora agli utenti aziendali di implementare immediatamente il mascheramento, senza richiedere conoscenze tecniche approfondite o particolari risorse per gli sviluppatori.

-una nuova API per l'automazione: semplifica l'automazione dei processi e rende operativo il mascheramento all'interno dell'organizzazione. Questo è un importante passo avanti nel nostro obiettivo di consentire ai nostri clienti di integrare il mascheramento nei flussi di lavoro aziendali esistenti e scalare orizzontalmente i motori di mascheratura in linea con le necessità.

-sincronizzazione dell'algoritmo di mascheramento: le aziende possono ora mantenere l'integrità referenziale mentre mascherano i dati ovunque all'interno dell'organizzazione. Ciò consente un mascheramento coerente dei dati tra data center, aree geografiche, ambienti on-premise e cloud.

2-Interfaccia utente moderna che semplifica l'uso dei software aziendali

Delphix punta alla soddisfazione dei propri clienti e a rendere le implementazioni più semplici per accelerare i risultati di business. La nuova esperienza utente include:

-una nuova interfaccia utente semplificata che rimuove i requisiti Flash, aumenta le prestazioni e introduce modifiche per migliorare la navigazione, i layout di pagina, il monitoraggio e la gestione della capacità.

-un upgrade migliore che semplifica in modo significativo, automatizza e aumenta l'affidabilità del processo di aggiornamento di Delphix.

una nuova dashboard di monitoraggio e di performance con dati aggiornati sullo stato operativo di tutti i set di dati.

3-Maggior supporto per più fonti di dati

Con questa versione, Delphix ha ampliato il supporto per Oracle 12c al fine di consentire alle aziende di sfruttare meglio i data base pluggable e container 12c, rafforzando l'infrastruttura Oracle. Inoltre, Delphix ha rilasciato il supporto avanzato a livello di database per DB2 e ulteriori certificazioni SAP ASE.