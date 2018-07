Achab premiata con il Golden Datto come ‘Largest Datto Fleet’

Al sesto appuntamento internazionale DattoCon 2018, che si è svolto in Texas, l’italiana Achab si è aggiudicata il Datto d’oro.

Andrea Veca, Ceo di Achab

Il riconoscimento ottenuto ad Austin ci riempie di orgoglio, ma ci pone la responsabilità di fare ancor meglio nei prossimi mesi per diffondere a più ampio raggio i nuovi prodotti e i servizi Datto”

Dalla spedizione ad Austin, in Texas, che ha richiamato 1629 Managed Service Provider (MSP) provenienti da tutto il mondo e 73 sponsor, l’azienda è tornata con un grande bottino di novità e con il prestigioso riconoscimento, il Golden Datto come ‘Largest Datto Fleet’.

DattoCon 2018, la prima manifestazione dopo la fusione fra i due colossi Datto e Autotask, è diventata uno dei più grandi eventi nel mondo per il settore degli MSP e i premi assegnati - quest'anno suddivisi in nove categorie - sono stati presentati al meglio della community dei partner di Datto.

A ottobre 2017 l’azienda milanese aveva già ricevuto dal Ceo di Datto, Austin McChord, il riconoscimento come distributore Emea dell’anno.

Rob Rae, Vice Presidente del Business Development di Datto

A Datto, la più grande fonte di orgoglio è la nostra eccezionale community di partner e ogni anno a DattoCon premiamo i migliori con il Golden Datto. Congratulazioni ad Achab per aver portato a casa il premio 2018 nella categoria Largest Datto Fleet. I nostri partner sono fondamentali per le piccole e medie imprese, incluse alcune delle aziende in più rapida crescita al mondo. Non vediamo l'ora di continuare la nostra partnership di successo.

L’intera delegazione italiana in trasferta ad Austin era composta solo da 7 persone, 2 delle quali di Achab.

Andrea Veca, Ceo di Achab

Riteniamo fondamentale per la nostra azienda partecipare ad un evento mondiale che presenta al mercato importanti novità per il nostro settore. DattoCon è ormai un appuntamento imprescindibile per chi fa il nostro lavoro, ne siamo talmente convinti da aver già segnato in azienda le date della convention 2019.

Lo scorso febbraio Achab, che distribuisce in esclusiva Datto in Italia, ha organizzato Datto Italy per incontrare gli operatori e spiegare storia, innovazione e successo internazionale della soluzione creata da Austin McChord, anche ospite d’onore al meeting di Milano.

Per i Managed Service Provider sono già aperte le iscrizioni all’evento Aclub, che si terrà dal 27 al 28 settembre a Milano Marittima, due giorni full immersionper raccontare le novità di mercato, fornire visioni, spunti, strumenti utili a questa professione.