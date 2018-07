Commanders Act e GDPR, IAB Europe certifica i servizi

Si consolida la posizione nella protezione dei dati di Commanders Act, entrata nell'elenco di fornitori di servizi di gestione del consenso approvati da IAB Europe . Specializzata nella gestione di tag e dati, l’azienda è entrata nell'ambito del Quadro di trasparenza e consenso di IAB Europe.

Fin dalla fondazione, Commanders Act considera la protezione dei dati degli utenti una priorità e infatti già dal 2012 offre ai propri clienti il suo modulo Privacy. Dopo aver ricevuto la certificazione tedesca ePrivacySeal nel 2017, ora il fatto che IAB abbia aggiunto la società all'elenco, ne conferma ancora una volta la competenza e la capacità di adempiere a tutti gli obblighi relativi all'infrastruttura, le condizioni per la fornitura, la documentazione o la metodologia stabiliti dal GDPR.

Grazie allo strumento Customer Data Platform, Commanders Act garantisce ai propri clienti la soluzione migliore in termini di prestazioni, visibilità e controllo dei dati relativi ai consumatori, rendendo la gestione dei dati digitali una pratica sempre più strutturata. In altre parole, si tratta di azioni di marketing innovative e metodiche.

Lanciato il 24 aprile di quest’anno, il Quadro per la trasparenza e il consenso di IAB Europe come obiettivo quello di aiutare tutti gli attori del processo legato alla comunicazione digitale - fornitori, inserzionisti, partner tecnologici - a conformarsi al regolamento generale dell'UE sulla protezione dei dati (GDPR) per la raccolta e il trattamento dei dati personali degli utenti.

In particolare per centralizzare e standardizzare le procedure con cui un utente acconsente all'utilizzo dei propri dati e fornisce tali informazioni alle parti interessate della catena, compresi i venditori, i fornitori di servizi online o i loro partner.

I responsabili del trattamento dei dati e i fornitori di servizi per la gestione del consenso certificati IAB vengono elencati in un'unica lista.

A differenza di alcuni CMP che gestiscono esclusivamente la lista di tag IAB, il modulo Privacy ne gestisce nativamente una gamma molto più ampia.

Commanders Act, che ha visto riconosciuta la capacità di gestire il consenso sia per tutti i fornitori inclusi nella lista di fornitori IAB che per qualsiasi altra soluzione presente sul mercato: testing, personalizzazione, analisi e raccomandazione, è entrata a far parte dell’elenco dei Fornitori Mondiali grazie alle soluzioni Customer Data Platform e Mix Commander.

Il primo è uno strumento di raccolta, segmentazione e attivazione dati per partner di marketing e pubblicità), mentre Mix Commander è uno strumento di misurazione delle performance di campagne e customer journey per una più precisa attribuzione delle conversioni a ciascun partner.

IAB ha inoltre approvato Commanders Act come fornitore di servizi per la gestione dei consensi grazie all’esperienza dell’azienda nella gestione dei tag e della privacy dei dati e alle relative soluzioni Tag Commander e Privacy Center.