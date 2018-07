Da Panasonic la telecamera PTZ UE150 per applicazioni high end

A Infocomm di Las Vegas per il settore del broadcast Panasonic ha presentato UE150, telecamera remota 4K per l'acquisizione 4K 60p, novità per la gamma PTZ.

Ai professionisti Panasonic UE150 garantirà l'angolo di visione più ampio (con ben 75,1 gradi orizzontali) per la propria categoria di prodotto grazie alla modalità HDR, al supporto di varie interfacce 4K e all'uscita simultanea 4K/HD.

Destinata ad applicazioni high end nel settore della produzione broadcast, in ambito corporate, eventi live e staging, la UE150 incorpora un sensore MOS a 1”, uno zoom ottico 20X e uno zoom intelligente senza interruzioni (i Zoom). Tra le interfacce 4K la nuova telecamera supporterà 12G-SDI, HDMI, fibra ottica e IP.

Sivashankar Kuppusamy, Marketing Manager EMEA di Panasonic

I passi in avanti dell’UE150 in termini di risoluzione, ottiche e interfacce dimostrano un evidente e costante miglioramento nell'ambito del 4K per Panasonic, spinta dall'obiettivo di assicurare ai professionisti un flusso di lavoro di nuova generazione per applicazioni PTZ di massimo livello, in ambito corporate e produzione broadcast di fascia alta. Questa nuova classe di telecamere PTZ sarà introdotta sul mercato insieme al modello leader del settore AW-HE130, assicurando agli utenti un'offerta completa di due diverse telecamere PTZ integrate, entrambe di elevata qualità e dotate di funzionalità e potenziali applicativi davvero unici.

Sempre a Infocomm, Panasonic ha annunciato anche il lancio di AW-RP150, nuovo pannello di comando della telecamera, compatibile con UE150 e con le telecamere PTZ di fascia alta, oltre che con le altre telecamere remote di Panasonic.

Tra i miglioramenti offerti da RP150 vanno ricordati un nuovo joystick con funzionamento 'a mano singola' (per il controllo PTZ o Focus) e un ampio schermo LCD touch-panel per il monitoraggio ed il settaggio dei menu. Inoltre è stato aggiunto un ingresso SDI al pannello LCD per il monitoraggio della telecamera.

Entrambe le novità Panasonic saranno disponibili sul mercato a partire dal prossimo inverno.