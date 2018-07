Per affrontare il futuro, management tutto nuovo per Sirti

La nuova squadra si impegna a conseguire gli obiettivi definiti dal piano strategico che vede sviluppo, innovazione, trasformazione competitiva come obiettivi finali.

Società da anni nel mercato delle infrastrutture tecnologiche, Sirti presenta il suo nuovo Management Team.

Roberto Loiola, Amministratore Delegato di Sirti S.p.A.

Abbiamo potenziato il Leadership Team di Sirti con nuove competenze ed esperienze al fine di creare una squadra vincente pronta a rispondere alle nuove sfide del mercato. Questa nuova organizzazione è perfettamente in linea con la volontà e il nostro impegno volti a proseguire il percorso intrapreso per rendere Sirti il player di riferimento per la progettazione e realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e per la digitalizzazione delle aziende. Lavoreremo con passione con l'obiettivo di creare grande valore aggiunto per i Clienti, per il Gruppo e per gli altri nostri stakeholders.

Mario Cattabeni, Vice President of Engineering, arriva in Sirti con la propria competenza ed esperienza maturata con successo sia nel mercato nazionale che in quelli esteri, in aziende leader in ambito Telco quali Nokia, Alcatel-Lucent e Huawei.Pproviene da una carriera internazionale di successo focalizzata sui servizi per i principali Operatori Telco ed il suo ingresso in Sirti rientra in un programma strategico volto a massimizzare il contributo a valore per i Clienti.

Vice President Sales of Telco Accounts sarà Luca Corti che ha costruito la sua carriera all’interno di aziende come Siemens, Huawei, Alcatel-Lucent e Nokia, ricoprendo ruoli di responsabilità crescente in ambito vendite e direzione commerciale. Il suo in Sirti rientra in un programma strategico volto a promuovere una cultura “Customer Centric’’ all’interno dell’azienda e a rafforzare il posizionamento di Sirti sul mercato.

Invece Benedetto Di Salvo, Vice President of Business Unit Digital Solutions, porta in Sirti la propria competenza ed esperienza maturata con grande successo sia nel mercato nazionale che in quelli esteri, in aziende leader multinazionali. L’ingresso di Di Salvo risponde alla forte volontà dell’azienda di accelerare il percorso di diversificazione e di rafforzare il posizionamento di Sirti in ambito ICT & Digital Solutions come System Integrator di eccellenza e leader di progetti innovativi a livello Paese.

L’arrivo di Marco Ercole in Sirti con la carica di Vice President of Compliance, Quality & Environment, Health & Safety, si inserisce in un disegno strategico di rafforzamento del modello di Corporate Governance con l’obiettivo di garantire un presidio integrato delle attività di Compliance dei processi operativi rispetto al quadro normativo di riferimento, la governance del sistema qualità aziendale e tutte le tematiche di prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori. Marco Ercole, che ricopre anche il ruolo di Chief Risks Officer per il gruppo Sirti, proviene da una lunga esperienza in Engie Italy, GDF Suez, Cofely ed Elyo.

Per finire Andrea Mondo che come Vice President of Operations, apporterà la propria competenza maturata con successo grazie ad una leadership sviluppata sia in Italia che all’estero in un gruppo multinazionale leader del settore delle Telecomunicazioni come Ericsson e garantirà l’implementazione del processo di trasformazione competitiva delle Operations in accordo al piano strategico aziendale, rispettando gli elevati standard qualitativi richiesti dai clienti e dal mercato.