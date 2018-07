Per salvare i ricordi ci sono le “Printed Memories” di Ricoh

I malati di Alzheimer perdono la memoria e di conseguenza I loro ricordi svaniscono nel nulla. il portale online “Printed Memories” si propone di salvarli. Sviluppato in partnership con Alzheimer’s Research, il portale “Printed Memories” di Ricoh permette di inviare cartoline personalizzate che possono aiutare i malati di Alzheimer a ricordare persone, eventi e luoghi della loro vita.

Eef de Ridder, Vice President, Commercial Printing of the Commercial & Industrial Printing Group, Ricoh Europe

Siamo orgogliosi di sostenere Alzheimer’s Research. Il portale “Printed Memories”, anche grazie alla semplicità di utilizzo resa possibile dai workflow automatizzati, può dare un contributo importante al lavoro di ricerca svolto da Alzheimer’s Research.

Infatti è stato dimostrato che questa forma di terapia della reminiscenza può stimolare l'attività cerebrale, aiutando i malati ad interagire meglio con amici e parenti. Ovviamente il tool può essere utilizzato da chiunque voglia inviare cartoline personalizzate a parenti e amici, sostenendo così la ricerca su questa malattia. Per ogni invio, infatti, è richiesto un contributo di una sterlina che viene interamente devoluto ad Alzheimer’s Research.

Massima efficienza grazie a flussi di lavoro automatizzati

Il processo di back end è stato pensato per garantire la massima efficienza e agevolare la user experience. La produzione delle cartoline è, infatti, completamente automatizzata – dalla ricezione dell’ordine alla stampa, all’invio cartaceo – e non richiede alcun intervento manuale. L’automazione è resa possibile da soluzioni software Ricoh per la gestione end-to-end dei processi produttivi.

Il portale e le funzionalità di personalizzazione hanno alla base MarcomCentral, mentre Ultimate Impostrip consente di eseguire l’impositioning di file Pdf pronti per la stampa. Ricoh Process Director ottimizza e automatizza i workflow, TotalFlow Production Manager definisce la programmazione dei lavori e, infine, la soluzione MIS (Management Information System) di Ricoh Avanti Slingshot gestisce la produzione e i processi.

Presso una struttura Ricoh situata a Telford (Regno Unito), ogni cartolina viene sottoposta a controllo e a ottimizzazione. La produzione avviene mediante la soluzione foglio singolo a colori Ricoh Pro TM C9110 e la nuova Ricoh ProTM C9210. Dopo di che, la cartolina viene approvata e preaffrancata per ridurre le spese postali.