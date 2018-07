Design, tecnologia, semplicità: arriva Gigaset C570

Oltre che un cordless con un’elevata qualità tecnologica e con display grafico a colori, il nuovo modello Gigaset è anche un complemento d’arredo grazie al suo design. La definizione di “cordless dalla tecnologia flessibile e confortevole” calza a pennello al cordless Gigaset C570, che si distingue anche per essere un perfetto complemento d’arredo grazie al design pulito e moderno e in grado di far conversare tutta la famiglia, anche in VoIP. Concepito, ingegnerizzato e fabbricato interamente in Germania, questo telefono si distingue per l’economicità d’uso e l’attenzione e il rispetto dell’ambiente grazie alle soluzioni Gigaset ECO-Dect. Tra queste l’alta efficienza energetica, che consente sia un risparmio fino al 60% di energia grazie all’alimentatore Energy Saving, sia l’azzeramento delle onde radio in stand‐by e la riduzione fino all’ 80% in uso.

La base staccabile

Gigaset C570 è un apparecchio moderno e elegante, grazie al design essenziale ed al colore nero opaco. Può essere posizionato in qualunque punto di un’ambiente e non impattare sull’arredamento grazie anche al fatto che la base può essere staccata rispetto al telefono al quale basta essere posizionato su una piccola base per la ricarica. Gigaset C570 rappresenta, oltre alla confortevolezza anche la massima flessibilità. Collegando la base ad un router DECT VoIP, il telefono funziona in VoIP.

Nel caso il router di casa fosse già DECT è possibile collegare al router solo la cornetta. Dunque un cordless estremamente moderno con la flessibilità necessaria per le moderne tecnologie di comunicazione. La funzione Ricerca e Sviluppo di Gigaset ha mostrato particolare ispirazione nell’ingegnerizzazione del nuovo C570, un telefono che unisce alla tecnologia la solidità, la qualità, l’eleganza e la grande usabilità. Il modello monta un ampio display grafico a colori TFT illuminato (dimensioni 44 x 35 mm), con una diagonale di 58 mm (2,2 ") a 64.000 colori. Sullo schermo appaiono ben 6 righe ad una nitidezza di 176 x 220 pixel. Gigaset C570 si distingue dunque per la migliorata leggibilità e l’alto contrasto; l menu sullo schermo è intuitivo e moderno e rende facili tutte le operazioni. Il menu principale è a 6 elementi per schermata e si governa attraverso un softkey posizionato sotto lo schermo tra il tasto di risposta e quello di interruzione di chiamata.

Massima ergonomia

Oltre alla perfetta presa il cordless monta una tastiera ergonomica in materiale di alta qualità che garantisce un funzionamento sicuro grazie a grandi tasti a isola. La tastiera si illumina attivando il telefono. La presenza di un messaggio è segnalata con un LED lampeggiante. Il tasto invio e conversazione è illuminato e include la funzione vivavoce. Premendo il tasto invio si possono ricomporre gli ultimi 20 numeri composti. I tasti per la scelta rapida sono programmabili dall'utente utilizzando i tasti dal 2 al 9. L’importante tasto di navigazione a 5 vie è posizionato al centro dell’apparecchio e comanda anche la funzionalità “mute”. Il blocco della tastiera on/off è comandato tramite il tasto cancelletto (#) mentre l’esclusione o l’inserimento della suoneria avviene tramite il tasto asterisco (*)

L’audio è ottimizzato, e la qualità del suono sul portatile è sicuramente al top di gamma. Il Gigaset C570 è reso compatibile per i portatori di apparecchi acustici e non vi è alcuna possibilità di interferenze. L’apparecchio è in ogni caso dotato di funzione vivavoce, che consente anche la conversazione mentre si hanno le mani occupate da altro. L’apparecchio offre 18 melodie nel portatile e 6 nella base, tutte regolabili tra 5 livelli ed escludibili con la sola pressione di un tasto. Ogni componente della famiglia potrà dunque personalizzare la suoneria in entrata per i suoi specifici contatti.

Il nuovo apparecchio di Casa Gigaset offre un’ampia rubrica telefonica per un massimo di 200 voci.