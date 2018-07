Panda Security stringe un accordo con Infinigate (Schweiz)

Obiettivo della partnership sarà non solo la cybersecurity del mercato elvetico, ma anche una strategia comune e un rafforzamento dei servizi di sicurezza. Infinigate (Schweiz) AG, distributore nell’ambito ICT e sicurezza, conferma il suo forte interesse per uno dei panorami più rilevanti della sicurezza IT e annuncia ufficialmente un nuovo accordo di distribuzione con Panda Security, multinazionale spagnola operante nel settore della cybersicurezza, che ha aperto da pochi mesi una nuova filiale a Zurigo. Una decisione che arriva in seguito al recente processo di espansione delle strategie EDR, Data Analitycs e sicurezza informatica.

Panda Security, oltre a essere un operatore mondiale per quello che riguarda le soluzioni di sicurezza basate sul cloud, con prodotti disponibili in più di 23 lingue e milioni di utenti in tutto il mondo, è stata una delle prime aziende a sfruttare la potenza del cloud computing con la tecnologia Collective Intelligence.

Gianluca Busco Arré, Country Manager di Panda Security Italia e Svizzera

L’accordo con Infinigate ci permette di apportare una nuova value proposition del canale, che ci differenzia dai nostri concorrenti per via di soluzioni efficaci e tecnologie cloud innovative. Grazie a questa importante partnership, Panda Security consoliderà la sua strategia di vendita con un ruolo chiave in tutti i segmenti di mercato svizzeri.

Questo nuovo accordo rafforza ulteriormente la strategia comune e dimostra il forte interesse delle due aziende di costruire un mercato di canale orientato ai servizi di sicurezza. La cybersecurity ha un ruolo fondamentale nella società odierna ed è pertanto necessario che le aziende si tutelino e scelgano il sistema di protezione più appropriato. La soluzione di sicurezza offerta dall’azienda fornisce agli utenti una protezione efficace da tutte le minacce informatiche con un impatto minimo sulla performance del sistema.