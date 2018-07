SAP e NTT DATA fanno la spesa da Conad del Tirreno

Il sistema Click&Collect riesce a coniugare le esigenze dei clienti, la comodità della spesa online e il ruolo territoriale che hanno i punti vendita Conad. SAP e NTT DATA, grazie all’implementazione delle soluzioni di omnicanalità e customer engagement SAP Customer Experience, portano il digitale nei punti vendita con il portale Click&Collect di Conad del Tirreno, una delle attuali sette imprese cooperative tra imprenditori dettaglianti indipendenti associata al consorzio nazionale Conad.

Da luglio 2016, infatti, i clienti di Conad del Tirreno possono contare su una soluzione omnicanale disponibile oggi in 142 punti vendita in Toscana, Lazio, Sardegna e in Liguria nella provincia di La Spezia, che vede già oltre 18.000 clienti registrati. Iscrivendosi al portale altuoservizio.conad.it gli utenti possono effettuare la propria spesa accedendo a tutto l’assortimento del negozio di fiducia. Con pochi e semplici clic è possibile navigare, da qualsiasi dispositivo, attraverso un catalogo di prodotti che conta tra le 7.000 e le 15.000 referenze tra cui freschissimi, freschi e surgelati.

Marco Galbiati, Sales Director, SAP Customer Experience Italia

Siamo molto lieti dei risultati che Conad del Tirreno ha ottenuto sviluppando una strategia digitale in grado di rispondere e anticipare i bisogni dei propri clienti. Grazie alla soluzione SAP C/4HANA è stata possibile una rapida implementazione per migliorare l’esperienza d’acquisto in un settore, quello della GDO, dove è fondamentale poter fare affidamento su tecnologie di e-commerce capaci di dialogare con tutte le aree funzionali dell’organizzazione.

La sfida maggiore del progetto è stata quella di creare un servizio dove tutto fosse immediatamente disponibile in qualsiasi momento per i consumatori, basato sulle peculiarità del business del modello cooperativo per cui ciascun punto vendita mantiene l’autonomia di intervento sul proprio assortimento, i propri prezzi di vendita, gli sconti, le promozioni e la disponibilità a magazzino.

Il portale ha permesso di ottenere fin da subito importanti riscontri. La possibilità di vendere online ha portato una crescita del fatturato e i clienti che utilizzano il servizio hanno incrementato il valore dello scontrino medio del 9% rispetto a quello di chi ha continuato ad acquistare esclusivamente in modo tradizionale. Il portale è nato per anticipare le sfide dell’arena digitale nell’ambito della GDO dove si stanno facendo strada nuovi modelli di consumo guidati dall’e-commerce che, seppure più lenti rispetto ad altri settori, non possono essere sottovalutati. Come dimostrano i dati della recente indagine Food&Grocery, condotta dall’Osservatorio eCommerce, nel 2017 il mercato online del 'food & grocery' (prodotti alimentari da supermercato) ha raggiunto un valore di 812 milioni di euro, in crescita del 37% rispetto al 2016.

Il nuovo sito prende il via da un’iniziale sperimentazione promossa da Conad del Tirreno e NTT DATA a partire dal 2015 per potenziare il canale di vendita online, dotandosi di una soluzione agile e allo stesso tempo solida per offrire un sistema di e-commerce completo e flessibile in grado di attivare una sinergia con i negozi. La tecnologia selezionata da NTT DATA per rispondere alle esigenze di Conad del Tirreno è stata SAP C/4HANA, soluzione per l’omnicanalità che permette, sia alle aziende B2B sia B2C, di coinvolgere meglio i propri clienti semplificando il proprio scenario tecnologico e ottimizzando lo sviluppo e l’offerta di esperienze d’acquisto avvincenti e personalizzate.

Grazie all’integrazione di queste tecnologie è stato possibile affiancare al sito web il totem presente in negozio per l’acquisto di prodotti del così detto “assortimento esteso” e abilitare le interazioni con i sistemi informativi di Conad del Tirreno come quelle relative al software delle casse permettendo di garantire una corretta gestione e omogeneità di prezzi e scontrini che dipendono dai singoli negozi.