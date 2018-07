Veeam Backup & Replication tutela la sicurezza di Lurisia

Conosciuto produttore di acqua e bevande gassate, Lurisia ha voluto mettere in sicurezza i suoi dati aziendali e ha puntato su una piattaforma di facile gestione. Lurisia è la realtà piemontese le cui radici sono individuabili nella storia del sito termale, avviato nel 1940 e ubicato nell’omonima frazione di Mondovì (CN), da cui successivamente è stata sviluppata l’attività di imbottigliamento dell’acqua a cui con il tempo si sono aggiunti prodotti come il chinotto e la gazzosa. Dagli stabilimenti di Lurisia escono 80 milioni di bottiglie l’anno, che vengono distribuite in 42 Paesi di tutti i continenti oltre l’Italia, con una percentuale di esportazioni che raggiunge il 12% sul totale.

L’azienda ha scelto Veeam Backup & Replication 9.5, implementata nell’ambiente operativo grazie alla consulenza di 3C Informatica srl, il Veeam Gold Partner specializzato in progetti di integrazione di soluzioni digitali a supporto del business. Questa soluzione permette a Lurisia di avere a disposizione le informazioni aziendali sempre aggiornate, ovunque e protette al 100%, evitando le conseguenze negative dovute alle interruzioni e ai rallentamenti nella produttività.

Per le aziende data-centriche come Lurisia qualità dei processi e qualità dei prodotti hanno lo stesso valore, da un punto di vista business. Non a caso l’orientamento all’innovazione e ai progetti a lungo termine hanno da tempo avvicinato l’azienda piemontese alla Digital Transformation.

Alessandro Invernizzi, Direttore Generale di Lurisia nonché esponente della proprietà

Digitalizzazione, Cloud e virtualizzazione dei processi sono un percorso obbligato se si sceglie di conciliare aspetti come tradizione, rispetto della persona e dell’ambiente e appartenenza al territorio con le regole del mercato globale. L’evoluzione del nostro business ha generato necessità sempre più stringenti sul fronte della tutela e della disponibilità dei dati, a garanzia di una continuità operativa adeguata. Una condizione che oggi passa attraverso la necessità di avere un sistema always on, con dati allineati, al riparo da indisponibilità di servizi e con prestazioni all’altezza delle esigenze della produttività.

Da qui la scelta di Veeam Backup & Replication. Per Lurisia non avere un back-up dei dati può causare – per esempio - ritardi nel carico di spedizioni destinate all’export dei propri prodotti. I trasportatori si aspettano il rilascio di bolle in tempo reale, i clienti la rapidità tra inserimento dell’ordine e ricevimento della merce, gli agenti al lavoro sul territorio dati di magazzino sempre disponibili.