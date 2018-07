Dalle idee alla realtà. Lo sguardo di VMware sulle aziende

Commissionato da VMware, il report effettuato da Cass Business School ha preso in considerazione le sfide che impegnano le aziende per trasformare la teoria in realtà. Il rapporto, intitolato “Innovating in the Exponential Economy”, rivela la necessità di una cultura che preveda una maggiore assunzione del rischio e una crescente sperimentazione, piuttosto che di scelte di impulso.

Feng Li, Head of Technology and Innovation Management alla Cass Business School

Il passaggio al digitale ha costretto le organizzazioni a pensare in modo diverso a come sono organizzate, a come portano idee al tavolo e a come le sviluppano e le misurano. Il futuro è difficile da prevedere e molte nuove idee rischiano di diventare obsolete prima di essere implementate. La mia ricerca rivela che sarà la combinazione di leadership, cultura e tecnologia a trasformare le grandi idee in realtà al ritmo richiesto.

L'esecuzione di grandi idee richiede tempismo critico: troppo presto o troppo tardi per perseguire opportunità può essere altrettanto dannoso e occorre mantenere un'attenzione strategica per evitare distrazioni dettate dall’entusiasmo per la novità. Il cambiamento dei comportamenti richiede che le organizzazioni trasformino le loro strategie e i loro obiettivi in modo allineato con i valori dei dipendenti, che esistono in gran parte a livello inconscio

Il report evidenzia che molte decisioni aziendali sono reversibili e aspettare che le idee siano pienamente sviluppate prima di iniziare a eseguirle può essere dannoso. L'imprevedibilità e il ritmo dei cambiamenti impongono che le organizzazioni non aspettino certezze prima di portare avanti nuove idee, che invece devono essere abbastanza flessibili da poter cambiare di fronte a diverse priorità e minacce. Occorre sperimentare piuttosto che sviluppare completamente un'idea per poi implementarla su vasta scala.

Joe Baguley, Chief Technology Officer, VMware EMEA

Un business plan in un mondo digitale deve essere adattabile alle decisioni di mercato e competitivo: attenersi ad esso a tutti i costi generalmente non è una scelta lungimirante. Raggiungere risultati aziendali solidi richiede un pensiero innovativo e la capacità di trasformare queste idee in azioni, spesso in velocità. Questo è possibile solo con una cultura dell'innovazione, in cui le persone sappiano come dare il proprio contributo. Ed è la piattaforma tecnologica, in cui le app possono essere sviluppate, gestite su qualsiasi cloud, su qualsiasi dispositivo, a essere il mezzo per farlo, perché fornisce la flessibilità per la sperimentazione, la velocità e la delivery.

L'innovazione non riguarda sempre la creazione qualcosa di nuovo - Pochi "nuovi" modelli di business sono basati su idee senza precedenti. Piuttosto, le tecnologie digitali consentono alle aziende di implementare una gamma più ampia di modelli di business rispetto a quelli precedentemente disponibili. Permette loro di adattarsi a modelli di business diversi o di adottare diversi modelli di business. L'innovazione non riguarda sempre nuove cose, si tratta di creare un valore nuovo in alcune dimensioni.

Il cambiamento strategico non dovrebbe essere considerato come a sé stante - La comprensione dell'intera gamma di potenziali strategie e opportunità, dal prodotto, al servizio, alla soluzione fino all’esperienza può servire come un prisma di trasformazione per aiutare i leader aziendali a identificare sistematicamente nuove opportunità e prendere decisioni informate.

Perché l'innovazione abbia successo, il rischio, e a volte il fallimento, è inevitabile - L'economia digitale offre un'ampia gamma di nuovi rischi. La gestione del rischio è troppo spesso trattata come un problema di conformità che può essere risolto da regole formali assicurandosi che tutti i dipendenti le seguano. I responsabili aziendali devono sviluppare nuovi sistemi di gestione del rischio e incoraggiare le persone a sperimentare nuove idee.

I responsabili del business, non solo quelli IT, deve assumersi la responsabilità strategica per garantire che la propria l'infrastruttura digitale sia in grado di scalare le risorse alla velocità richiesta attraverso i dispositivi, le applicazioni e i cloud necessari, in sicurezza.