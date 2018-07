La piattaforma Entando si mette a disposizione di Red Hat

L’accordo vuole migliorare il portfolio di intelligent process automation di Red Hat e garantire un’esperienza avanzata di sviluppo delle applicazioni per utenti. Per Entando, società nel mercato delle piattaforme open source per la Digital Experience (DXP) e le Modern Applications, l’accordo con Red Hat prevede l’accesso a un set di strumenti low-code open source di Entando all’interno di Red Hat Process Automation Manager, recentemente lanciato sul mercato. Entando ha ottimizzato questi strumenti affinché funzionino su questa piattaforma in modo totalmente integrato ed efficiente. Insieme, queste tecnologie offrono ai clienti una capacità di automazione dei processi di prossima generazione all’interno della OpenShift Container Platform e una user experience (UX) progettata per aiutarli a creare applicazioni cloud-native più velocemente.

Robb Harvey, COO di Entando

In un mondo dominato dalla digital transformation, in che modo si può rispondere velocemente allo sradicamento dei tradizionali modelli? Siamo orgogliosi che Red Hat abbia scelto di lavorare con Entando per aiutare le aziende a competere più prontamente. Queste tecnologie insieme consentono agli utenti di costruire applicazioni che possono scalare, essere implementate in container moderni, adottare architetture a microservizi, ed essere compatibili con piattaforme di orchestrazione come Red Hat OpenShift. Ci aspettiamo che questa collaborazione apporti benefici a tutti i livelli.

La soluzione di Entando offre sia feature per la progettazione di applicazioni -design time- (con strumenti low-code, componenti riutilizzabili, e template), che funzionalità per la gestione -runtime- implementabili come microservizi moderni, leggeri e containerizzati. Questi microservizi possono essere gestiti tramite pipeline di CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) e orchestrati attraverso software come Red Hat OpenShift Container Platform, la piattaforma Kubernetes per le aziende più completa sul mercato. Entando quindi aiuta i clienti ad ottenere rilasci con maggiore velocità, efficienza e agilità attraverso tutto il ciclo di vita dell’applicazione, creando interfacce ricche e indipendenti dal tipo in piena logica di esperienza omnicanale.

Mike Piech, vice president and general manager, Middleware, Red Hat

Siamo molto contenti di poter offrire il set di strumenti UI/UX di Entando ai clienti del nostro Red Hat Process Automation Manager. La piattaforma Entando migliora la capacità dei nostri clienti di creare applicazioni di business automation capaci di ingaggiare gli utenti su qualsiasi dispositivo, riducendo i costi di sviluppo e migliorando il time to market. I clienti possono implementare Entando nei loro sistemi di produzione sapendo che dietro questo prodotto open source c’è Red Hat, con i nostri servizi e il nostro premiato supporto clienti.

Con il time-to-market che diventa sempre più un elemento differenziante, molte aziende stanno guardando alle Modern Applications per competere sul mercato. Entando accelera il time-to-market con componenti drag&drop out-of-the-box, smart widgets, e integrazioni UX per creare applicazioni cloud-native. Più i clienti sviluppano, e più grandi diventano le loro librerie di asset riutilizzabili, consentendo di iniziare rapidamente flussi di lavoro di progetti basati su modelli con quasi tutte le risorse necessarie già disponibili. Il risultato è una maggiore efficienza dell’IT e la convergenza della user experience delle molteplici applicazioni enterprise.