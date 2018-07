Sul mercato arrivano tre nuovi prodotti targati Bitdefender

Le referenze avranno funzionalità di patch management, cloud sandbox, rilevazione e risposta in grado di rispondere alle domande di prevenzione delle minacce. Operante nel settore della sicurezza informatica Bitdefender, presenta tre prodotti che permetteranno ai Managed Service Provider di rispondere al rapido aumento della domanda di servizi di prevenzione, rilevazione, analisi e risposta alle minacce avanzate.

Jose Lopez, Vice President of Global Sales, Service Providers and Technology Licensing, Bitdefender

Le organizzazioni chiedono una protezione completa, multilivello e di prossima generazione, che le aiuti a contrastare gli attacchi ransomware, zero-day, fileless e di hacking, sempre più sofisticati”, Grazie alle nuove funzionalità di tunable machine learning, rilevazione, analisi e riposta, gli MSP e gli MSSP ora possono aggiungere alla loro offerta servizi di sicurezza pensati per soddisfare le esigenze di aziende estremamente sensibili in merito alla sicurezza dei propri dati e che temono di essere vittima di attacchi avanzati o mirati.

Bitdefender Cloud Security for MSP, ora include Patch Management, Advanced Threat Security (con HyperDetect e Sandbox Analyzer), e Endpoint Detection and Response.

Invece di continuare ad accumulare soluzioni con agent e console differenti, Bitdefender Cloud Security for MSP propone una suite di sicurezza degli endpoint completa, con una gestione centralizzata e un unico agent, per semplificare la protezione ed eliminare qualsiasi rallentamento per i clienti. I nuovi servizi includono:

Patch Management, che riduce gli sforzi e i costi legati all’implementazione di patch, offrendo un’unica fonte per il patching, con il più grande database di applicazioni Windows e di terze parti. Le patch possono essere applicate automaticamente su tutti i dispositivi, sia in sede che da remoto, riducendo la finestra temporale a disposizione degli aggressori per sfruttare applicazioni vulnerabili.

Advanced Threat Security, che comprende HyperDetect, progettato per bloccare gli attacchi in fase di pre-esecuzione e dotato di funzionalità di tunable machine learning e di Sandbox Analyzer, per una rilevazione avanzata degli attacchi mirati. Protegge da attacchi fileless, PowerShell e altri attacchi tramite script, oltre a offrire maggiori informazioni su contesto delle minacce e una migliore visibilità.

Endpoint Detection and Response, mette in correlazione dati provenienti da diversi sensori, monitora i comportamenti sospetti e offre un’ottima visibilità sugli indicatori di compromissione (i c.d. IOC), accanto a workflow di analisi delle minacce e di risposta agli incidenti in un clic. Ciò permette ai provider di soddisfare le richieste dei clienti e di ampliare la propria offerta di servizi di rilevazione e risposta.

Le nuove offerte sono opzionali e saranno disponibili tramite licenze mensili basate sull’utilizzo, sulla stessa console cloud multi-tenant di Bitdefender usata già oggi dagli MSP. Questa soluzione centralizzata permette agli MSP di implementare e gestire i nuovi prodotti da un’unica interfaccia, insieme alla protezione antivirus/antimalware, al controllo di contenuti e dispositivi, a MS-Exchange, a Full Disk Encryption, alla virtualizzazione e alla sicurezza cloud.