Ecco il nuovo access point cnPilot e700 di Cambium Networks

Access point Wi-Fi outdoor di classe Enterprise, cnPilot e700 è stato progettato per applicazioni aziendali e industriali e altre applicazioni di accesso pubblico.

Rad Sethuraman, Vice Presidente Product Line Management di Cambium Networks

Il cnPilot e700 è un access point gestito dal cloud che utilizza la funzionalità beam forming sia in uplink che in downlink per offrire prestazioni di alto livello anche in ambienti con elevate interferenze RF. Oltre a queste nuove funzionalità, il cnPilot e700 supporta il filtraggio LTE in bande adiacenti a 2,4 GHz per ridurre al minimo le interferenze e migliorare le prestazioni; dispone inoltre di una porta PoE ausiliaria per alimentare accessori come un modulo di backhaul wireless, sensori ambientali o una telecamera di sicurezza.