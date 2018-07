Con TIMpersonal lo smartphone paga contactless dove vuoi

TIM in collaborazione con Mastercard e Hype, quest’estate offre agli abbonati una soluzione innovativa e vantaggiosa: la carta TIMpersonal ora diventa TIM Pay. TIM continua ad offrire soluzioni innovative e proporre ai clienti servizi digitali evoluti sempre più personalizzati e semplici da utilizzare e TIMpersonal si trasforma in TIM Pay offrendo pagamenti contactless per tutti gli smartphone Android, grazie all’NFC e agli standard di sicurezza Mastercard.

Edoardo Thermes, Responsabile Digital Market di TIM

Lavoriamo con impegno per introdurre nuovi servizi digitali, innovativi, facili da utilizzare, le chiavi di accesso per la Gigabit Society. Con l’introduzione dei pagamenti di prossimità NFC, TIM Pay ora è ancora più completo e permette ai nostri clienti di pagare tutto con lo smartphone in modo semplice ed intuitivo.

I clienti TIM potranno effettuare acquisti in modalità contactless semplicemente avvicinando il proprio smartphone ai terminali abilitati, autorizzando rapidamente la transazione attraverso il sistema Mastercard MDES, che garantisce i massimi standard di sicurezza per le transazioni contactless e NFC tramite la generazione di token (codici criptati che si sostituiscono al numero reale della carta di pagamento).

Per pagare con TIM Pay dal proprio smartphone è sufficiente attivare il servizio dall’App TIMpersonal e selezionare la voce “Paga Contactless”, confermando con il proprio codice di sicurezza o impronta digitale.

Con TIM Pay è possibile inoltre inviare denaro ai contatti della propria rubrica, pagare in negozio, fare ricariche telefoniche e domiciliare l’addebito delle offerte TIM mobili.