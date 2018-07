Elegante, ultrasottile, design moderno: arriva Philips 278E9

Il nuovo monitor Philips si distingue per il pannello curvo che permette una visione “avvolgente”, la tecnologia Ultra Wide-Color e una risoluzione Full HD. Produttore di display e partner licenziatario dei monitor a marchio Philips, MMD ha presentato Philips 278E9, l’ultimo arrivato nella linea E9 dedicata al mondo consumer. Caratterizzato da linee eleganti e qualità d'immagine elevata, elementi per cui l’intera linea E9 è apprezzata, il monitor Philips 278E9 è dotato di un pannello curvo da 27” con bordi ultrasottili, tecnologia Ultra-Wide Color e risoluzione Full HD, per immagini più realistiche e angoli di visualizzazione più ampi; dispone inoltre di funzionalità come il supporto AMD FreeSync per un gameplay occasionale più fluido e immersivo.

Colori brillanti e definiti

Dotato di un luminoso display LCD Ultra Wide-Color da 27” display, il Philips 278E9 si presenta sul mercato con una gamma cromatica più ampia rispetto ai suoi predecessori, offrendo di conseguenza verdi più realistici, rossi più accesi, blu più profondi e un'immagine complessivamente più brillante e definita. Inoltre, la sua risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pixel con formato 16:9 assicura un'eccellente qualità dell'immagine con dettagli nitidi, una luminosità avanzata, contrasti potenti, e colori vividi per immagini ancor più realistiche.

Philips 278E9 è dotato inoltre di una serie di funzionalità che garantiscono il massimo comfort visivo. La tecnologia Flicker-Free regola automaticamente la luminosità e riduce lo sfarfallio, mentre la modalità Philips LowBlue sfrutta un software intelligente che riduce le onde di luce blu potenzialmente dannose per un miglior benessere. A queste si aggiungono la modalità EasyRead, che fornisce un'esperienza di lettura vicina a quella della carta, SmartImage, che assicura la migliore calibrazione dell'immagine e SmartContrast, che offre livelli di nero profondi per immagini che lasciano il segno.

Un’esperienza ancora più immersiva

Il monitor Philips 278E9 è dotato di pannello VA curvo con un raggio di curvatura di 1800R, per una migliore esperienza immersiva senza fastidiose distorsioni. La tecnologia Philips VA LED sfrutta un avanzato allineamento verticale multiplo, che si traduce in un rapporto di contrasto statico per immagini più luminose e brillanti, offre un ampio angolo di visualizzazione di 178/178 gradi. Attività come il foto editing, la navigazione online, la visione di film e lavori di grafica professionale non sono mai stati così coinvolgenti. Con l'aggiunta del supporto AMD FreeSync, il Philips 278E9 offre performance prive di interruzioni a ogni frame rate. Per completare l'effetto di immersione, il monitor ha in dotazione anche due speaker stereo integrati di alta qualità.

Design elegante e connessione al massimo

Il monitor Philips 278E9 è più sottile ed elegante che mai. Il suo design curato comprende cornici ultrasottili su tre lati per un effetto senza soluzione di continuità, riducendo le distrazioni e massimizzando lo spazio di visualizzazione. Disponibile nella finitura nera lucida con lo stand in metallo spazzolato che può essere inclinato di -5°/20°, il monitor è dotato anche di attacco VESA per una maggiore comodità e versatilità.

Dotato di una connessione digitale universale, il monitor Philips 278E9 dispone dell’hardware necessario per supportare gli ingressi VGA e High-Definition Multimedia Interface (HDMI) per un'altra una elevata qualità di trasferimento audio e video, che provenga da PC o da differenti sorgenti esterne. Infine, se non bastasse, il monitor è dotato anche di connessione DisplayPort e di tecnologia Separate Sync e Sync-on-green input per immagini veloci e frequenze di aggiornamento elevate.