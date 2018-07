Rumore negli uffici open space? Plantronics cerca la soluzione

Il problema dell’inquinamento acustico negli uffici, soprattutto se open space, ha un forte impatto sulla concentrazione e il comfort degli occupanti. Secondo una recente ricerca condotta da Oxford Economics e commissionata da Plantronics l’inquinamento acustico di questi spazi sta raggiungendo livelli mai registrati prima e la situazione è peggiorata da quanto registrato dal primo studio condotto nel 2015.

Oxford Economics ha intervistato 500 dirigenti e impiegati di differenti settori e aree, e nella ricerca sono stati coinvolte anche le aziende che si stanno impegnando per rendere l’ambiente di lavoro accogliente.

Ilaria Santambrogio, Country Manager di Plantronics Italia

Gli ambienti di lavoro open space consentono alle aziende di risparmiare sui costi, ma possono andare a scapito del benessere dei lavoratori e della loro produttività.”, Per questo Plantronics mette al servizio di aziende e dipendenti la propria esperienza, offrendo una gamma di soluzioni audio adatte a tutte le esigenze, dalle cuffie con cancellazione del rumore, alla soluzione Habitat Soundscaping. Il nostro obiettivo è quello di creare un ambiente di lavoro open space nel quale i dipendenti riescano a lavorare con entusiasmo, perché questo è fondamentale per il loro benessere e per poter dare il meglio nel proprio lavoro.