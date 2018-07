Lifesize, una Mobile App focalizzata sull’“on-the-go”

Con le nuove funzionalità, la Lifesize Mobile App offre ora un’esperienza di incontro audio-video migliori per favorire produttività e collaborazione aziendali.

Sebbene la nuova Mobile App di Lifesize mantenga la coerenza di stile con le app desktop e web, è stata progettata, sin dall’origine, per utenti con una user experience “mobile-first” e include ora caratteristiche, concepite appositamente per aumentare la produttività durante l'utilizzo di un dispositivo mobile.

Craig Malloy, Ceo di Lifesize

Oggi come non mai le aziende richiedono flessibilità, soprattutto di fronte all’aumento delle persone che lavorano a distanza e per rispondere all’esigenza di connettersi da ovunque e da qualsiasi dispositivo. La Mobile App Lifesize è stata ridisegnata paragonandoci con le necessità dei nostri clienti e partner per essere sicuri di offrire caratteristiche e user experience adeguate alle loro esigenze; nondimeno per offrire una collaborazione sempre più semplice ed efficace anche lavorando a distanza.

Le nuove funzionalità consentono ai professionisti che operano “on-the-go” di:

• guardare presentazioni e video in modo chiaro sui monitor degli smartphone di dimensione ridotte, con la possibilità di effettuare lo “zoom”;

• ridurre al minimo le distrazioni con una modalità swipe-to-listen-only molto semplice;

• inviare inviti per la partecipazione alla conference-call attraverso messaggi di testo;

• restare connessi con la chat e le notifiche di chiamata.