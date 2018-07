Sirti e TIM: accordo raggiunto, la digitalizzazione continua

La trasformazione di Sirti continua e prosegue sulla strada della digitalizzazione e del miglioramento produttivo aziendale grazie anche all’apporto di TIM. L'intesa prevede il rinnovo dell'incarico pluriennale da parte di TIM per la costruzione e la manutenzione della rete in fibra e in rame e la consegna del servizio ai clienti di TIM. L'accordo costituisce un’importante milestone all'interno del piano di rilancio della nuova Sirti, presentato lo scorso marzo.

Roberto Loiola, Amministratore Delegato di Sirti

Questa intesa è un passaggio fondamentale nella realizzazione del nostro piano strategico. Siamo molto soddisfatti di confermare per i prossimi anni la partnership che ci lega da sempre al cliente TIM. La creazione di valore incrementale per il Cliente è uno dei pilastri della nostra strategia, così come la digitalizzazione dei processi produttivi e dei servizi forniti. L'impegno assunto con TIM richiederà, non solo alla nostra azienda ma all’intero nostro ecosistema, la capacità di aumentare produttività ed efficienza, attraverso un processo di miglioramento continuo ma anche tramite una maggiore spinta sull’innovazione. Sirti in questo senso sta investendo molto, utilizzando nuovi modelli operativi e sperimentando nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata, al fine di potenziare le capacità della workforce e rendere più agili le operazioni in campo.