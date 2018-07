Kettydo+ YouserXP, customer engagement personalizzato

Tra gli obiettivi di Kettydo+ YouserXP, mettere in grado le aziende di ascoltare i propri clienti e costruire con loro relazioni personalizzate.

La piattaforma, che già supporta brand come Coop Alleanza 3.0, AC Milan e Barilla, abilita le aziende alla valorizzazione di ogni interazione con gli utenti su ogni canale digitale, avvalendosi della combinazione di tre elementi: uno strato di integrazione tramite API (API Orchestration Layer), un motore di analisi, segmentazione e personalizzazione basato su Intelligenza Artificiale oltre che su algoritmi di Machine Learning e un Content Management System evoluto per la distribuzione di contenuti digitali.

Grazie al suo approccio middleware, YouserXP permette di connettere agilmente i sistemi aziendali, di tracciare e comprendere le interazioni di ogni individuo e di avere l’intelligenza per reagire prontamente e con lo stimolo più opportuno, offrendo una costumer journey personale, dinamica e connessa ad ogni singolo utente.

YouserXP è stata pensata, concepita e perfezionata in Kettydo+ grazie all'esperienza sul campo, supportando le strategie dei CMO e ascoltando i bisogni dei CIO. E’ uno strumento strategico in grado di accelerare l'execution della loro strategia digitale, di migliorare le performance di acquisizione, conversione e retention degli utenti e di orchestrare l'esperienza di utenti e clienti, i cui bisogni sono diventati i driver dell'omnicanalità.