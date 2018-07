Talentia Software e Gruppo Formula: unirsi per innovare

Già siglata nel 2014, la partnership stabilisce di inserire nell’offerta aziendale di Gruppo Formula la soluzione standard Financial Performance di Talentia Software. Festeggiano 4 anni di collaborazione e rinnovano il reciproco impegno volto ad assicurare la miglior customer satisfaction e nuove opportunità di business Talentia Software, azienda operante nello sviluppo di soluzioni per la gestione delle performance aziendali nell’area economico-finanziaria e delle risorse umane, e Gruppo Formula, uno dei principali system integrator italiani nel campo del software gestionale per la media e grande impresa.

Giuseppe Iannuzzi, Operation Director di Gruppo Formula

La partnership con Talentia Software ci consente di garantire una soluzione di performance management altamente funzionale ed agile, che si è integrata alla perfezione con la nostra gamma di prodotti, permettendoci di offrire ai CFO i migliori strumenti dedicati a tesoreria, gestione del credito, bilancio consolidato e controllo di gestione.

L’accordo siglato 4 anni fa prevedeva l’inserimento della soluzione standard Financial Performance di Talentia Software nell’offerta di Gruppo Formula. Quest’ultimo, grazie ad una già consolidata expertise nell’area Finance, sta proseguendo con le attività di implementazione e distribuzione verso un numero sempre crescente di clienti. In occasione dell’evento Meet Talentia FPM, tenutosi lo scorso 7 giugno a Bologna, Gruppo Formula ha infatti invitato Elettra Investimenti come caso di successo che, avvalendosi della soluzione di corporate performance management, ha superato i risultati prefissati. La testimonianza ha inoltre confermato la validità e l’efficacia di Talentia Financial Performance, come soluzione per semplificare e velocizzare i processi di consolidamento, e le forti competenze di Gruppo Formula nell’affiancare il cliente nel progetto di implementazione.

Marco Bossi, Managing Director di Talentia Software

Abbiamo condiviso da subito la vision e l’impegno di Gruppo Formula, volti a migliorare le attività dei CFO con la garanzia di strumenti efficaci, performanti e innovativi. I risultati ottenuti finora testimoniano il successo di questa partnership” Esperienze positive, come quella presentata al Meet Talentia dello scorso 7 giugno, ci spronano a continuare insieme e a consolidare sempre di più una collaborazione proficua sia per noi sia per i nostri clienti.

La collaborazione tra le due società ha permesso di ampliare il raggio di azione sul territorio, incrementando le opportunità di business e consolidando ulteriormente la specializzazione sul mercato, garantendo una soluzione in grado di adattarsi ad ogni ambiente operativo ed ovviare agli aspetti legati a valute e fusi orari differenti per postazioni e business unit allocate in più Paesi.

Per ampliare l’ecosistema di clienti, Talentia Software e Gruppo Formula hanno già in programma lo sviluppo di nuove attività di marketing congiunte per i mesi a venire.