Alta disponibilità, arriva Veeam Availability for Nutanix AHV

L’unione tra software Nutanix e piattaforma Veeam daranno la possibilità alle organizzazioni di modernizzare i loro data center garantendone la flessibilità. Veeam Software, ha annunciato Veeam Availability for Nutanix AHV - una soluzione di data Availability per applicazioni e dati ospitati sull’hypervisor Nutanix AHV. Insieme, il software Nutanix Enterprise Cloud OS e Veeam Hyper-Availability Platform rappresentano una soluzione cloud hyper-available, che assicura disponibilità e scalabilità tali da consentire alle aziende di attuare una reale business transformation.

Peter McKay, President and Co-CEO di Veeam

Nell’ultimo anno la nostra partnership con Nutanix ha permesso a migliaia di aziende di sfruttare la potenza degli ambienti multi-cloud”, Un anno dopo che Veeam è stata riconosciuta come principale fornitore di Availability degli ambienti virtualizzati Nutanix, la nostra collaborazione diventa ancora più intensa e migliorerà ulteriormente con Veeam Availability per Nutanix AHV. Ci aspettiamo che Nutanix continui a giocare un ruolo importante nella nostra strategia di creare il più ampio ecosistema di partner e di programmi di integrazione a supporto della principale piattaforma per l’intelligent data management.

Nello specifico, i clienti otterranno i seguenti benefici:

-Disponibilità di tutte le applicazioni e dati, rischio di perdite di dati minimizzato.

-Architettura web-scale per gestire in modo efficiente gli obiettivi di business.

-Semplicità operativa, per eliminare i costi e le complessità delle infrastrutture legacy, virtualizzazione e gestione della protezione dei dati.

Sudheesh Nair, Presidente di Nutanix

Nutanix e Veeam, insieme, forniscono una soluzione best-in-class e di semplice implementazione che permette alle aziende di focalizzarsi sugli obiettivi di business, liberandole dalle problematiche legate alla protezione delle infrastrutture e dei dati”, Questa soluzione congiunta offrirà la flessibilità e la disponibilità necessarie in ambiente in continua evoluzione, in cui è imperativo dare priorità alle applicazioni.

Grazie alla nuova soluzione, gli utenti di Nutanix AHV beneficeranno dei back-up affidabili e delle funzionalità di rapido ripristino di cui godono gli utenti Veeam che già usano vSphere e Hyper-V, tra cui:

-Ripristino granulare – Assicura impatti minimi sulle attività di business fornendo agli utenti funzionalità di ripristino multiple, che garantiscono bassi RTO (Recovery Time Objectives). Le opzioni spaziano dal recovery di un’intera VM, a file singoli e parti di applicazione.

-Esperienza utente ottimizzata – Creata pensando agli utenti Nutanix, la potente interfaccia utente basata su web è stata progettata per avere lo stesso look and feel di Prism, l’interfaccia utente per la gestione dell’infrastruttura Nutanix.

-Minore esposizione alla perdita di dati – Il rischio di perdita di dati è minimo, dal momento che i backup sono presi dalle snapshot VM di Nutanix. Sfruttando gli snapshot, gli utenti possono effettuare backup efficienti e rapidi in modo più frequente.

A mano a mano che le aziende passano da infrastrutture self-built alle piattaforme iperconvergenti appositamente realizzate di Nutanix, la soluzione di hyper-availability leader di mercato assicura che i carichi di lavoro siano protetti, anche nel caso in cui le VM si spostino all’interno di architetture hosted. Dal momento che il software Veeam protegge server fisici e workload su cloud, la protezione delle piattaforme Nutanix avviene all’interno di una strategia olistica di intelligent data management.