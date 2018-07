Symantec, il tool VPNFilter Check è disponibile gratuitamente

Il tool gratuito e online, è semplice e immediato e si propone di aiutare gli utenti della rete e le imprese a rilevare il malware VPNFilter che attacca i router.

Greg Clark, CEO Symantec

VPNFilter rappresenta una seria minaccia sia per i singoli utenti della rete sia per le imprese, e causa problemi che vanno dalla diffusione del malware alla sottrazione delle password e di altri dati sensibili. Oltre mezzo milione di router potrebbero essere stati infettati da VPN Filter; invitiamo tutti a verificare con urgenza che il proprio router non sia stato infettato.

Proposto da Symantec infatti il tool VPNFilter Check è stato progettato per aiutare gli utenti della rete e le imprese a capire in tempi brevi se un router è stato infettato da VPNFilter.

Rilevato per la prima volta lo scorso maggio, VPNFilter colpisce una vasta gamma di dispositivi IoT come router e NAS (Network-attached storage). In pratica, VPNFilter installa un plugin che monitora e modifica il traffico web inviato tramite il router infetto, consentendo così ai criminali informatici di iniettare contenuto malevole, rendere inutilizzabili i router o sottrarre password e altre informazioni sensibili all’utente. VPNFilter Check di Symantec è in grado di stabilire se il traffico a casa vostra o nell’azienda di cui fate parte possa essere stato modificato da un router infetto.

Ad oggi, si è certi che VPNFilter sia in grado di infettare router per le imprese e per le piccole media aziende. La lista completa dei router soggetti a infezione è disponibile a questo indirizzo. Per verificare la presenza di VPNFilter nel vostro router, seguite le indicazioni fornite nella pagina VPNFilter Check a questo indirizzo.

Stephen Trilling, Senior Vice President e General Manager Security Analytics and Research di Symantec

Questo malware è diverso dalla maggior parte dei pericoli collegabile ai dispositivi IoT in quanto è in grado di mantenere una presenza persistente in un dispositivo infetto; anche dopo il rebootVPNFilter Check, disponibile gratuitamente online, mette a disposizione dei singoli e delle aziende un modo semplice per comprendere se i propri router sono stati compromessi da questa ennesima minaccia informatica, e suggerisce i passi successivi nel caso in cui si fosse effettivamente stati infettati.

Norton Mobile Security, Norton Core Secure WiFi Router e Symantec Endpoint Protection Mobile forniscono protezione da VPNFilter. La capacità di VPNFilter di monitorare e alterare il traffico di rete contribuisce a far crescere le preoccupazioni relative alla protezione della privacy, tema sempre più in primo piano anche grazie al recente decreto attuativo della GDPR. Symantec offre inoltre una vasta gamma di soluzioni per la privacy, tra cui Symantec VIP e Norton WiFi Privacy.