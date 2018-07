Kaspersky Security for Mobile, smartphone business al sicuro

Kaspersky Security for Mobile nasce per proteggere gli smartphone in ambienti business e si propone come una completa suite per la Mobile Threat Defense.

Secondo gli esperti, i terminali mobile stanno diventando sempre più oggetto di cyber-attacchi e minacce: nel 2017 sono stati registrati 42 milioni di tentativi di attacco a dispositivi mobili. Pertanto, le aziende oggi non solo devono gestire la mobilità dei dipendenti, ma devono anche assicurarsi che i dispositivi e i dati sensibili memorizzati su di essi siano protetti da minacce avanzate in tempo reale.

Le soluzioni MDM (Mobile Device Management) e EMM (Enterprise Mobility Management) offrono alle aziende la possibilità di controllare l'accesso ai documenti aziendali e di gestire le configurazioni dei dispositivi in modo da garantire ai dipendenti un'esperienza efficiente. Queste soluzioni proteggono i dati aziendali nel caso in cui un dispositivo venga perso o rubato. Tuttavia, in genere, non possono difendere da minacce avanzate, come le app di cyberspionaggio che sono in grado di raccogliere e inviare informazioni aziendali dal dispositivo ai criminali.

Queste minacce sono in aumento: nel secondo trimestre di quest’anno, infatti, c’è stato un incremento del 33% rispetto al primo trimestre del 2018 per quanto riguarda gli utenti che si connettono da dispositivi mobile e che vengono attaccati.

Per portare la gestione della cybersecurity su mobile ad un nuovo livello, Kaspersky Lab ha rinnovato Kaspersky Security for Mobile, la soluzione di Mobile Threat Defense che combina la protezione contro malware e la gestione della sicurezza di tutti i dispositivi mobili connessi, con la possibilità di integrarsi con le piattaforme EMM di terze parti.

Le funzionalità di Kaspersky Security for Mobile includono funzioni essenziali di MTD relative alla prevenzione, rilevamento e remediation delle minacce. Advanced Anti-Malware rileva l'attività dei dispositivi mobili e previene le minacce sofisticate già note e nuove, utilizzando tecniche ML-assisted e intelligence delle minacce basata su cloud.

La sicurezza a livello di rete viene fornita con il controllo delle app e del traffico web, e anche con strumenti anti-phishing e anti-spam che aiutano gli amministratori della cybersecurity a garantire che solo i dati legittimi raggiungano gli smartphone o i tablet dei dipendenti.

La soluzione può anche rilevare l'escalation dei privilegi nel caso in cui uno smartphone venga jailbroken o rooted.

Kaspersky Security for Mobile consente ai team di sicurezza IT di configurare e controllare la gestione della sicurezza su dispositivi Android e iOS. Si integra con le piattaforme Microsoft Exchange ActiveSync, iOS MDM e Samsung KNOX, in modo che possano creare policy aggiuntive e limitare, ad esempio, l'accesso dei dispositivi alle reti Wi-Fi pubbliche o l'uso della videocamera in un'azienda. Kaspersky Security for Android è anche compatibile con le soluzioni EMM di vari fornitori, tra cui VMware AirWatch e MobileIron. Con questa integrazione, i team IT possono configurare la sicurezza su dispositivi gestiti da un'unica piattaforma EMM. Di conseguenza, le organizzazioni possono gestire il lavoro da mobile e le applicazioni con elevati livelli di cybersicurezza.

Il set completo di funzionalità di Kaspersky Security for Mobile è integrato nella soluzione endpoint dell'azienda: Kaspersky Endpoint Security for Business. All’interno di questa soluzione, gli amministratori possono monitorare attività sospette su rete ed endpoint, inclusi smartphone e tablet, nonché PC e server su piattaforme Windows, Linux e Mac.