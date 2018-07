Tutelarsi senza rovinarsi. Con Dell EMC IDPA DP4400 si può

Per una tutela data protection le aziende di medie dimensioni ora possono contare su uno strumento semplice ma efficace e a prezzo contenuto: Dell EMC IDPA DP4400. Dell EMC ha annunciato il suo ultimo modello di Integrated Data Protection Appliance (IDPA), il sistema Dell EMC IDPA DP4400, che mette a disposizione delle aziende di medie dimensioni la converged data protection in modo semplice ed efficace aiutandole a trasformare l'IT, contrastando la complessità e l'espansione incontrollata dei dati.

Dell EMC IDPA DP4400 mette a disposizione funzionalità innovative e un ricco supporto applicativo all'interno di una soluzione dalle dimensioni e dal costo ideali per i clienti mid-market. Infatti l’applicazione si distingue per il costo di protezione più basso con tempi di backup fino a 2 volte più brevi e la capacità di proteggere fino a 4 volte più dati in un'unica appliance 2U con una deduplicazione media di 55:1. Inoltre è semplice da gestire, implementare e aggiornare; cresce da 24 a 96TB localmente e fino a 192TB in cloud senza bisogno di hardware aggiuntivo.

Dell EMC Integrated Data Protection Appliance (IDPA) DP4400 è stata progettata per le aziende di medie dimensioni, e implementa una converged data protection— backup, deduplicazione, conservazione e ripristino, insieme con disaster recovery e conservazione a lungo termine nel cloud.

Un'integrazione VMware avanzata permette ai vAdmin di effettuare le attività di backup e ripristino più comuni direttamente dalla UI nativa di vSphere

La appliance è inserita nell'iniziativa Dell EMC Future-Proof Loyalty Program con la nuova Data Protection Deduplication Guarantee che garantisce la deduplicazione fino a 55:1. Per le medie aziende, la completa protezione dei dati è sempre stata una sfida: le soluzioni di classe enterprise, infatti, sono per lo più costose e complesse, mentre quelle orientate alle realtà mid-market, tradizionalmente più economiche, spesso sacrificano le prestazioni, l'efficienza e il supporto applicativo.

Con l’appliance IDPA DP4400, Dell EMC offre una soluzione tanto semplice quanto potente mettendo a disposizione dei clienti funzionalità di livello enterprise per il backup, la deduplicazione, la replica e il ripristino. L'unità IDPA DP4400 integra, inoltre, la predisposizione per il cloud, completa di capacità di disaster recovery e conservazione a lungo termine dei dati nel cloud.

In particolare, l’appliance IDPA DP4400, che unisce semplicità e prestazioni per le aziende di medie dimensioni e gli ambienti ROBO (Remote Office-Branch Office), è progettata per fornire alle aziende il massimo livello di protezione al costo più basso ed è garantita nell'ambito dell'iniziativa Dell EMC Future-Proof Loyalty Program.