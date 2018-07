Forrester comprende anche Spitch nel suo report annuale

Il report che viene dedicato alle tecnologie vocali basate sull’intelligenza artificale e machine learning, quest’anno ha inserito anche la società elevetica. L’azienda tecnologica e società di consulenza specializzata nello sviluppo e implementazione di soluzioni vocali Spitch, è stata nominata dalla società indipendente di analisi e ricerca Forrester Research, tra i player in crescita all’interno del report “New Tech: AI-Fueled Speech Analytics Solutions, Q2 2018”.

Alexey Popov, Founder e CEO di Spitch

L’attenzione di Forrester Research sui nuovi sviluppi nel settore delle tecnologie vocali, e soprattutto sulla nostra società, ci rende davvero orgogliosi. Siamo da sempre convinti che il connubio fra tecnologie vocali e intelligenza artificiale rappresenti il trend del futuro, e trovarne la conferma in questo report ci spinge a continuare il nostro impegno nei confronti di clienti e utilizzatori delle soluzioni progettate.

L’intelligenza artificiale applicata alle tecnologie vocali ha rivoluzionato il mondo del customer service, trasformandolo in un mercato in continua crescita ed evoluzione. In questo contesto, il report presenta una panoramica di 21 top vendor nel settore degli strumenti di analisi vocale basati su AI, sottolineando come l’utilizzo di tecnologie di questo tipo porti a miglioramenti concreti nelle performance di vendita, nella qualità del servizio clienti e nelle attività di marketing.

In aggiunta, questo nuovo corso delle tecnologie vocali basate su AI sta suscitando l’attenzione mirata di imprese di venture capital e fondi di private equity, con un crescente impegno di investimenti in termini di valore e numero di aziende acquisite o partecipate.

Per l’azienda svizzera Spitch, in fase di espansione ora anche su mercati globali e non solo europei, contact center e finance non sono più settori di attività esclusivi: assistiamo a un crescente interesse da parte ad esempio dell’area Health Care, Utilities e Pubblica Amministrazione. L’importante riconoscimento di Forrester premia questo sforzo, sottolineando la validità delle soluzioni progettate e implementate da Spitch e la lungimiranza del suo management.

Forrester Research ha classificato i vendor in tre segmenti, a seconda del principale servizio offerto: soluzioni volte all’ottimizzazione della forza lavoro; piattaforme di engagement analytics; strumenti per lo sviluppo di soluzioni complesse. Inoltre, per determinare la maturità delle aziende coinvolte, gli analisti hanno considerato molteplici fattori, tra i quali la solidità patrimoniale, i ricavi generati, il portafoglio clienti e la presenza storica sul mercato. Con queste premesse, Spitch è stata quindi inserita all’interno del segmento “Growth Stage”, nella categoria strumenti per lo sviluppo di soluzioni complesse basati su tecnologie proprietarie.

La presenza di nuovi leader – e di Spitch in particolare – avviene in un mercato che non è più quasi esclusivamente “nordamericano”, ma che nasce e si sviluppa principalmente nel mercato EMEA, con focus e aggiunta di lingue particolari, quali appunto lo svizzero-tedesco per la stessa Spitch.