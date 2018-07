Salesforce rinnova e amplia Service Cloud Einstein

Grazie alla combinazione di dati CRM, AI e processi guidati, Service Cloud Einstein permette ai customer service di fornire un servizio migliore e immediate. Operatore mondiale nel settore CRM, Salesforce ha annunciato la nuova generazione di Service Cloud Einstein, che combina il CRM con processi guidati e intelligenza artificiale per trasformare il modo in cui le aziende creano esperienze di customer service coinvolgenti.

Le aziende possono ora sfruttare Einstein Bots for Service per automatizzare le richieste di routine e trasferire le informazioni agli addetti senza interruzioni. Einstein Next Best Action consente agli addetti del servizio clienti di fornire consigli e offerte intelligenti al cliente, mentre Lightning Flow for Service offre alle aziende gli strumenti necessari per progettare e automatizzare rapidamente i processi di assistenza.

Bill Patterson, SVP e GM, Service Cloud di Salesforce

L’intelligenza artificiale da sola non è sufficiente per mandare avanti un’azienda, deve essere sempre connessa ai processi aziendali, ai dati CRM e ai processi guidati in modo che le aziende possano creare esperienze senza interruzioni in cui il cliente sia sempre al centro. Si trattata indubbiamente di un grande passo in avanti perché ci permette di dare ai nostri clienti uno strumento semplice per fornire un servizio intelligente e guidato su larga scala.

La crescita costante delle aspettative dei clienti

Oggigiorno l’80% dei clienti afferma che l’esperienza che un’azienda fornisce in fase di assistenza è tanto importante quanto i prodotti o i servizi che vende, ciononostante molte società non sono in grado di soddisfare le aspettative, sempre più alte, dei propri clienti. Generalmente i dati dei clienti vengono raccolti in silos all’interno delle aziende e spesso i processi di stoccaggio esistenti non sono impostati per gestire il cliente tipo del giorno d’oggi.

La nuova generazione di Service Cloud Einstein

Basato sul CRM numero 1 al mondo, Service Cloud Einstein include:

-Einstein Bots for Service – I Bot aumentano la produttività degli addetti al customer care fornendo risposte immediate al cliente, automatizzando le richieste di routine, raccogliendo le informazioni di base al posto degli operatori e trasferendo il cliente all’operatore giusto nel momento giusto.

-Lightning Flow for Service – Consente alle aziende di offrire processi di assistenza guidati che forniscono al cliente interazioni self-service e snelliscono il flusso di lavoro degli operatori (ad esempio nella riposta di richieste o problemi da parte del cliente), offrendo esperienze di servizio connesse e complete.

-Einstein Next Best Action – Adopera modelli basati su regole e predittivi per fornire agli operatori consigli e offerte intelligenti e contestuali. Le soluzioni Einstein Next Best Action vengono applicate per avere il maggiore impatto positivo sul cliente per poi essere elaborate direttamente nella console Service Cloud al fine di ottenere una risoluzione dei casi più rapida.

Salesforce AppExchange e Partner Ecosystem potenziano le funzionalità di Service Cloud Einstein

Salesforce AppExchange è il marketplace cloud, leader nel mondo, che offre ai clienti un modo più rapido e intelligente per aumentare le funzioanlità di Salesforce con oltre 5.000 soluzioni partner, tra cui app, componenti aggiuntive, dati, soluzioni specifiche per il settore e molto altro ancora. Grazie alla piattaforma Salesforce, gli utenti possono inoltre creare pacchetti di formazione per Einstein Bot for Service, Lightning Flow for Service e Einstein Next Best Action e personalizzarli per settore di interesse e casi d’uso specifici.