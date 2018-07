Bitdefender sfida il cybercrime con la gamma consumer 2019

Bitdefender rilancia la linea consumer 2019, in grado di bloccare i crimini online più sofisticati prima dell’attacco e scovarli in base al loro comportamento. Oltre a offrire ai clienti una protezione integrale, la gamma propone ulteriori innovazioni per assicurare la tranquillità al cliente.

Ciprian Istrate, Vice President Consumer Solutions di Bitdefender

Fin dalla sua nascita Bitdefender è sempre stata in prima linea nel settore della sicurezza informatica e ha compiuto grandi balzi in avanti ad ogni nuova generazione di prodotti. Le nostre ultime tecnologie anti-ransomware all’avanguardia portano la protezione dei dati a livelli mai visti. Proteggiamo ogni giorno la vita online delle persone, sfruttando tecnologie che fino a poco fa gli strateghi della sicurezza informatica potevano solo sognare”.

Ne è un esempio Network Threat Prevention, che monitora tutti i principali punti di attacco del sistema, per impedire che i dispositivi vengano compromessi da attacchi botnet ed escludere le informazioni sensibili da moduli web non crittografati.

E ancora: le difese contro la rapida diffusione dei crimini informatici sono ora più forti che mai, con Ransomware Remediation, che garantisce una protezione definitiva contro gli attacchi ransomware zero-day, riconoscendone il comportamento ed effettuando automaticamente il backup e il ripristino dei file, rendendo del tutto inutile la cifratura operata dal malware.

Con la linea 2019 Bitdefender assume un ruolo ancora più proattivo come Security Advisor, un approccio inedito alla tecnologia Autopilot che vede Bitdefender evolvere da partner che si occupa di tutto dietro le quinte a un consulente per la sicurezza, per aiutare gli utenti a scoprire come trarre vantaggio dalle funzionalità di sicurezza aggiuntive in base alle loro specifiche esigenze.

Bitdefender con questa linea comprende anche la tecnologia Advanced Threat Defense, che sorveglia attentamente le applicazioni attive per individuare comportamenti sospetti e agire istantaneamente per prevenire l’infezione. Include anche miglioramenti a Web Attack Prevention, che impedisce di finire su siti web pericolosi e permette di sapere se i risultati di ricerca sono sicuri prima di fare clic su un link.

Inoltre Anti-Phishing scova e blocca i siti che si mascherano da siti legittimi per rubare password o numeri di carta di credito, mentre Anti-Fraud avvisa quando vengono visitati siti che potrebbero cercare di ingannare l’utente e Bitdefender Safe Files aiuta a impedire modifiche non autorizzate ai file più importanti.