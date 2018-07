Da Cornerstone e IBM più servizi per selezionare talenti

Cornerstone OnDemand amplia la partnership strategica con IBM finalizzata alla fornitura di tecnologia per il talent management e i servizi di consulenza HR. Nel quadro di una collaborazione ormai consolidata, alla quale si aggiunge ora il recente rafforzamento della relazione tra le due aziende, i clienti di Cornerstone, azienda del software in ambiente cloud per la formazione e la gestione del capitale umano, potranno accedere ai servizi di consulenza di IBM dedicati al talent management.

Jeff Lautenbach, President of Global Field Operations di Cornerstone OnDemand

IBM è sinonimo di tecnologie e servizi all’avanguardia in grado di guidare la trasformazione organizzativa e industriale e siamo particolarmente orgogliosi di aver rafforzato questa alleanza in ambito talent management. Considerando la direzione che sta prendendo il mercato del lavoro, è estremamente importante fornire alle organizzazioni gli strumenti necessari per selezionare e trattenere i migliori talenti. La nostra relazione strategica con IBM ci permette di offrire ai nostri clienti in tutto il mondo tecnologie e servizi in grado di garantire loro un vantaggio competitivo nell’acquisizione e nella retention dei talenti.

A seguito dei recenti aggiornamenti del Partner Program di Cornerstone OnDemand, IBM potrà interagire direttamente con i clienti Cornerstone, fornendo accesso a un pool globale di consulenti in grado di gestire l’intera offerta legata alla gestione dei talenti.

Questo permetterà di aiutarli a gestire diversi momenti di vita dell’azienda: dalla trasformazione aziendale alla strategia, dai processi all’integrazione dei sistemi, dalla gestione delle applicazioni all’outsourcing fino alla definizione dei curricula formativi.

Inoltre le due aziende hanno integrato gli IBM Kenexa Talent Frameworks per aiutare le organizzazioni a migliorare i processi di selezione e gestione dei dipendenti. Grazie a ciò Cornerstone offrirà ai propri clienti le funzionalità di IBM Kenexa Talent Frameworks per supportarli nella selezione e nella formazione. Tra le aziende che hanno già implementato queste integrazioni si citano ArcBest, Dignity Health e Orlando Health.