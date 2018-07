Soleda Bora, il nuovo Chief People Officer di Econocom Italia

Per ampliare ulteriormente il team italiano e rafforzare ulteriormente le potenzialità aziendali, responsabile gestione del personale è stata nominata Soleda Bora. Società europea specializzata nella trasformazione digitale delle aziende, Econocom Italia ha sentito la necessità di ampliare il team in Italia e ha voluto investire sulla valorizzazione delle persone nominando Soleda Bora, Chief People Officer.

Soleda Bora che vanta nel suo curriculum oltre 20 anni di esperienza nell’ambito delle risorse umane, sarà responsabile del nuovo approccio Econocom alla gestione del personale che, in linea con il piano strategico ‘E for Excellence’, mira a portare alla luce e potenziare le caratteristiche di valore delle persone e a diffondere all’interno dell’azienda un cambiamento culturale che veda i dipendenti protagonisti in prima persona e ambassador della trasformazione digitale.

Dopo aver maturato una profonda expertise di Human Resources con una specializzazione in Strategic Talent Management in contesti multinazionali complessi sia a livello nazionale sia internazionale, Soleda Bora si è occupata di definire e gestire processi e procedure relative alle diverse fasi del ciclo di vita di un’azienda, vivendo pienamente il ruolo dell’HR quale ‘inspirational change leader’ durante le evoluzioni e trasformazioni delle aziende. Prima di entrare in Econocom, Bora ha ricoperto ruoli di rilievo in aziende di primo piano come CEB/Gartner, British American Tobacco e SHL-Saville and Holdsworth Limited Group.

Soleda Bora, Chief People Officer di Econocom Italia

Econocom è una realtà assolutamente innovativa con un’unicità che si respira sia all’interno dell’organizzazione sia al suo esterno. Sono entusiasta di essere entrata a far parte di questa squadra, che investe costantemente nella ricerca di talenti appassionati, ambiziosi e disruptive che contribuiscono a creare valore e aumentare la crescita del business e dove realmente ognuno può esprimere ed imprimere la propria potenzialità nel processo di cambiamento continuo.

Attraverso programmi di People Caring, People Empowerment e People Management, Soleda si occuperà della definizione e implementazione di iniziative e strumenti volti, ad esempio, all’identificazione dei talenti, alla valorizzazione delle soft skill di ciascuno, al coinvolgimento dei dipendenti negli obiettivi aziendali, al potenziamento di specifiche competenze e know-how, al miglioramento delle condizioni di lavoro al fine di permettere alle persone di sprigionare il proprio potenziale, rispecchiando i valori alla base dello statement di Econocom: l’essere ON.