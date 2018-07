Darktrace Cloud protegge i prossimi modelli di computing

Non solo verrà protetta la prossima generazione di cloud computing, ma anche un gran numero di applicazioni tra cui Azure, Office 365, Salesforce e Google Cloud. Novità in casa Darktrace, azienda operante nella tecnologia di intelligenza artificiale per la cyber defense, che ha annunciato che Darktrace Cloud è in grado di proteggere la prossima generazione di modelli, applicazioni e dispositivi di cloud computing con la propria tecnologia di cyber AI pluri-premiata. Le funzionalità potenziate annunciate mirano a rispondere all'aumento della domanda per Darktrace Cloud e all'adozione accelerata di architetture cloud innovative, come l'edge computing e i dati IoT archiviati nel cloud.

Collin McCreath, Director of Information Technology di Addivant

Con Darktrace Cloud, stiamo portando una luce negli angoli più bui della nostra infrastruttura digitale. La capacità di sfruttare l'intelligenza artificiale di Darktrace per identificare vulnerabilità e minacce sconosciute in tempo reale ha trasformato radicalmente la nostra strategia di sicurezza informatica. Ora abbiamo una visibilità impareggiabile di tutti i nostri ambienti cloud e delle applicazioni SaaS e possiamo capire meglio non solo le configurazioni dei nostri carichi di lavoro cloud, ma anche i movimenti all’interno dell'intero business digitale.

Infatti oltre 500 clienti di Darktrace utilizzano Darktrace Cloud per difendere gli ambienti cloud e le applicazioni SaaS, inclusi Addivant, Innovating Capital, TruWest Credit Union e la Città di Las Vegas.

Darktrace Cloud, lanciato inizialmente nel 2016, utilizza sensori e API (application programming interface) basati sul software per creare un modello di vita di utenti e dispositivi e identificare anche i cambiamenti più sottili alle configurazioni o i movimenti di dati insoliti.

Nicole Eagan, CEO di Darktrace

Dagli ambienti cloud-only alle implementazioni multi-cloud e SaaS come Office365, le organizzazioni stanno rapidamente evolvendo le proprie infrastrutture, ma con questa crescita arriva un cambiamento significativo nel paradigma della sicurezza della rete”, Utilizzando la comprovata intelligenza artificiale di Darktrace per potenziare il rilevamento delle minacce in tempo reale all'interno del cloud, le organizzazioni stanno identificando configurazioni errate e minacce emergenti in una parte precedentemente oscura dell'infrastruttura digitale.

Basato sull’intelligenza artificiale, Darktrace Cloud analizza i flussi di dati all'interno dei carichi di lavoro cloud e delle applicazioni SaaS.

Inoltre:

-Impara un "modello di vita" dinamico per ogni utente, dispositivo e container.

-Identifica le vulnerabilità e le minacce informatiche emergent.

-Offre una risposta autonoma agli attacchi rapidi.

-Garantisce una visibilità senza precedenti, rimuovendo i punti ciechi.

-Si integra con tutte le principali piattaforme cloud e SaaS.