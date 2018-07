Batteria all’avanguardia: ecco Smart Battery di Panasonic

Panasonic è stata la prima in assoluto a progettare e commercializzare una garanzia Smart Battery rivolta a notebook, tablet e dispositivi handheld Toughbook. La garanzia contribuisce a mantenere un’elevata produttività dei lavoratori mobili, grazie a una gestione intelligente delle batterie dei dispositivi Toughbook e prima nel settore, aiuterà le aziende a preservare la produttività della forza lavoro mobile in maniera automatizzata.

Jon Tucker, General Manager of Solutions di Panasonic Computer Product Solutions

Questa garanzia smart, assoluta novità nel settore, è nata sulla base delle innovazioni Panasonic nel mondo delle batterie intelligenti, e offre allo stesso tempo tranquillità e benefici d’impresa reali. A circa la metà del costo di una comune batteria per dispositivi rugged, i titolari della garanzia beneficeranno per un periodo di 3 anni di un software dedicato per il monitoraggio automatico delle batterie e di tutte le sostituzioni necessarie.

La garanzia Toughbook Smart Battery, della durata di 3 anni, include una tecnologia di analisi del ciclo di vita delle batterie, che ne monitora costantemente le condizioni e invia una mail di notifica all’amministratore del dispositivo quando il deterioramento ne rende necessaria la sostituzione. Una prima e-mail di preavviso viene inviata nel momento in cui la batteria raggiunge una certa percentuale di carica reale rispetto alla capacità originale, lasciando il tempo di richiedere quelle sostitutive. Quando si rende necessaria una sostituzione immediata, viene invece inviata una notifica di allerta, a cui fa seguito una chiamata da parte di Panasonic per programmare la consegna delle nuove batterie.

Assicurando una pronta disponibilità di batterie sempre nuove, la garanzia consente alle aziende che utilizzano un grande numero di dispositivi mobili Panasonic di ridurre i tempi e i costi associati alla sostituzione delle batterie, nonché i tempi di inattività.

Gli utenti che sceglieranno la garanzia Smart Battery avranno installato su ogni dispositivo il software Panasonic Smart Service Lite, una piattaforma di analytics in tempo reale powered by Elemez (B2M Solutions).

Gary Lee, Chief Revenue Officer di B2M Solutions

Grazie alla nostra esperienza con clienti enterprise in tutto il mondo, sappiamo quanto disporre di batterie performanti sia fondamentale per i lavoratori in mobilità. Siamo molto felici che Panasonic abbia scelto B2M per una soluzione di cruciale importanza per le aziende, fornendo le nostre analisi in tempo reale come parte di un’offerta che assicura ai clienti una visione e gestione completa del ciclo di vita delle batterie sui dispositivi Panasonic.

Il software monitora le condizioni della batteria e segnala quando le performance sono inferiori al livello ottimale. I clienti riceveranno, per un periodo di prova gratuito di 60 giorni, anche il servizio Toughbook Smart Service per l’analisi completa delle prestazioni, progettato per acquisire, analizzare, registrare e creare report sulle condizioni e il comportamento della flotta di dispositivi mobili. Grazie a questa soluzione SaaS cloud-based gli amministratori possono accedere a insight ancora più dettagliati e in tempo reale, che consentono al dispositivo di operare in maniera più efficiente e più a lungo, fornendo informazioni riguardanti anomalie, utilizzo delle applicazioni, stato della connessione e potenza del segnale.