Worstation Dell: ottime prestazioni e minimo ingombro

Dell Precision entry-level sono workstation con accesso remoto sicuro, versatili e prestazioni di livello elevato. Tutto a un prezzo particolarmente competitivo. Dell aggiorna le workstation tower Dell Precision entry-level per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti che richiedono workstation potenti, compatte e di alta qualità

Dell migliora le prestazioni della workstation Dell Precision 5820 Tower aggiungendo i processori Intel Core X Series E.

Con l’annuncio della workstation per rack 1U più potente del mondo e diverse nuove workstation tower, Dell offre la possibilità alle aziende di qualsiasi dimensione e capacità di spesa di accedere a prodotti potenti, convenienti, compatti e di alta qualità.

Progettato sulla base delle indicazioni dei clienti, il modello Dell Precision 3930 Rack offre performance elevate all'interno di un sistema compatto. L'ingombro in altezza pari a 1U si traduce in una superiore densità per rack e un più ampio intervallo di temperature operative, mentre caratteristiche come profondità ridotta, filtri antipolvere e porte legacy permettono di integrare - in maniera trasparente - questa workstation all'interno di soluzioni complesse per l'automazione industriale e l'imaging medicale.

Con il debutto dei processori Intel Xeon E e dei recentissimi processori Intel Core di 8' generazione, il rack può fornire fino a 64 GB di memoria 2.666MHz DDR4. Inoltre, il processore Intel Xeon E supporta ECC (Error Correcting Code) per un livello di affidabilità maggiore.

Il rack mette a disposizione prestazioni da workstation best-in-class con la flessibilità necessaria per poter integrare schede grafiche a doppia larghezza fino a 250W di GPU doppia larghezza e con una scalabilità storage che arriva fino a 24 TB di capacità. Con 3 slot PCI e comprensivi di uno slot PCI opzionale, questa workstation rack è in grado di affrontare agevolmente attività complesse.

Inoltre, è stata resa disponibile una gamma di GPU professionali NVIDIA; con il modello Quadro P6000, gli utenti possono ottenere 24 GB di GDDR5X e altissime prestazioni grafiche di livello ultra-high-end, oltre ad avere la possibilità di scegliere all'interno di una gamma di schede grafiche AMD Radeon Pro.

La workstation Dell Precision 3630 Tower è più piccola del 23% rispetto alla generazione precedente e, grazie a maggiori possibilità di espansione, offre agli utenti una soluzione senza vincoli di spazio. Il sistema è dotato di una serie di porte facilmente raggiungibili che consentono la connessione a risorse esterne come fonti dati, dispositivi storage e molto altro ancora; inoltre, Dell metterà a disposizione anche un lettore opzionale di Smart Card (CAC/PIV) per rendere più semplice la gestione di dati protetti.

Il nuovo modello Dell Precision 3430 Small Form Factor Tower comprende, invece, gran parte dei vantaggi del Precision 3630, ma in dimensioni contenute, arrivando a supportare schede grafiche fino a 55W di grafica. Questa workstation può essere anche espansa fino a 6TB di capacità storage con supporto RAID.

Dell ha infine introdotto il supporto per i processori Intel Core X-series in aggiunta alle opzioni per i processori Intel Xeon W già disponibili sul sistema Dell Precision 5820 Tower.