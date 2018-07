Rubrik Radar su piattaforma Saas Polaris, difesa intelligente

Rubrik svela ufficialmente Polaris Radar, l’architettura di data management che sfrutta la piattaforma SaaS Polaris e sistemi di machine learning.

Tale infrastruttura è così in grado di analizzare i comportamenti pericolosi, accelerando il modo in cui le imprese mitigano gli incidenti lato sicurezza dei dati. In caso di un attacco, come ad esempio un ransomware, le aziende possono minimizzare le interruzioni di business e la perdita di dati ripristinando, con pochi clic, l’intero ambiente.



A inizio anno Rubrik ha lanciato Polaris, la prima piattaforma SaaS del mercato dotata di un sistema di applicazioni unificato per la gestione di tutte le informazioni di business. Radar, la più recente applicazione di data management basata su Polaris, permette alle aziende di rispondere più velocemente alle minacce offrendo deep intelligence sul modo in cui un determinato attacco ha impattato i dati delle applicazioni business-critical.

Radar permette alle aziende di stabilire un unico team di crisis management cross su tutta l’organizzazione, riunendo information security, infrastrutture e operation ai team di gestione della business continuity, per avere maggiore visibilità e controllo. Rubrik e altri sviluppatori di terze parti potranno sfruttare le open API di Polaris per integrare Radar in dashboard di monitoraggio, workflow di security operation e prodotti di prevenzione esistenti.

La difesa multi-livello di Radar comprende:

● Monitoraggio – identifica anomalie con modelli di machine learning: Radar sfrutta gli algoritmi di machine learning per capire come gli utenti si comportano e i dati evolvono nel tempo. Monitorando attivamente i metadati globali, Radar genera alert per anomalie e comportamenti sospetti come il ransomware.

● Analisi – diagnostica velocemente l’impatto delle minacce tramite data intelligence: Radar analizza costantemente l’intero ambiente per mappare i cambiamenti nel tempo. Le imprese possono così velocemente individuare quali applicazioni e dati sono stati colpiti e dove sono localizzati per meglio visualizzare l’impatto dell’attacco sul sistema.

● Recovery – minimizza l’interruzione di business e la perdita di dati con un ripristino semplificato: Radar automatizza i processi di recovery con workflow intelligenti. Gli utenti semplicemente selezionano tutte le applicazioni e i file colpiti e possono ripristinarli allo stato “pulito” più recente in pochi clic. Radar si basa infatti sulla piattaforma core di Rubrik che offre backup immutabili e cifratura government-certified per salvaguardare tutti i dati da eventuali attacchi.