Wolters Kluwer e la fatturazione elettronica, siete pronti?

Lo Studio Sarragioto di Padova ha organizzato una giornata evento per i propri clienti, per approcciare la problematica della Fatturazione Elettronica.

Durante questo momento divulgativo e formativo, Wolters Kluwer Tax & Accounting è intervenuta offrendo la propria esperienza, dimostrandosi più di un semplice consulente.

Gianni Sarragioto, titolare dell’omonimo Studio di commercialisti, ha coinvolto la sua clientela in una giornata di studio ed informazione sulla Fatturazione Elettronica.

Gianni Sarragioto

Insieme alla nostra consulente di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia abbiamo discusso e analizzato l’approccio da tenere, soprattutto con la nostra clientela. Affianchiamo molti clienti artigiani, commercianti, professionisti, titolari di laboratori e PMI. La fatturazione elettronica li coinvolgerà in pieno sia nel percorso attivo sia in quello passivo.

Dunque, per iniziare a parlare di trasformazione digitale e fatturazione elettronica B2B, Gianni Sarragioto ha invitato la sua clientela ad una giornata di approfondimenti e presentazioni e all’invito hanno risposto con entusiasmo circa sessanta clienti.

«Fatturazione elettronica: siete pronti?» questo il titolo dell’evento organizzato con la collaborazione di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia.

L’incontro formativo si è sviluppato in un’ora circa con l’introduzione della nuova normativa e la spiegazione concreta del funzionamento di Fattura SMART, l’applicativo ingegnerizzato da Wolters Kluwer Tax & Accounting proprio per rispondere alle esigenze di fatturazione elettronica B2B.

La clientela è stata divisa in gruppi omogenei per favorire anche il dibattito sulla fatturazione elettronica tra operatori della stessa categoria che in qualche modo devono affrontare problematiche simili.

Ne sono emersi 6 gruppi di una decina di persone ospitate nella tecnologica sala riunioni dello Studio Sarragioto dotato di un grande tavolo riunione con schermi a scomparsa, sui quali i partecipanti hanno potuto seguire con facilità e immediatezza la semplicità e l’immediata fruibilità di Fattura SMART.

L’intera giornata è stata dedicata all’approfondimento della normativa ed alla scoperta dell’applicativo. Dalle 9 alle 17 i sei gruppi di clienti hanno avuto l’opportunità di apprendere cosa li aspetta in termini di digitalizzazione del processo ed hanno avuto un assaggio della soluzione digitale che risolve il loro problema in termini operativi, consentendo ai professionisti dello Studio Sarragioto di mantenere il controllo del processo di fatturazione, ma, grazie all’automazione derivante dall’applicativo Fattura SMART, di far confluire i dati direttamente in contabilità e guadagnare tempo prezioso da dedicare a consulenze ad alto valore aggiunto, sia per lo Studio sia per la clientela.



Un approccio molto pragmatico che concretamente ha evidenziato la nuova attività digitale e quanto il professionista sarà in grado di supportare la propria clientela.