Synology, al via la partnership con Computer Gross

Synology rafforza il canale italiano siglando un accordo con Computer Gross, distributore ad alto valore aggiunto specializzato di soluzioni ICT.

La partnership rappresenta un ulteriore step evolutivo della strategia Synology e si inserisce nel quadro del Synology Partner Program, che ha l’obiettivo di creare una rete di Partner qualificati, in grado di rispondere a tutte le esigenze dei clienti finali attraverso una consulenza strategica e personalizzata. Synology, attraverso questo programma, supporterà inoltre lo sviluppo commerciale e marketing dei propri Partner.

A poco più di quattro mesi dal lancio, il Programma Partner di Synology conta già 160 partner, diventando così un punto di riferimento per numerose aziende e privati.

Computer Gross distribuirà tutte le soluzioni Synology, dai NAS ai router fino alle soluzioni dedicate alla videosorveglianza.

Vania Paone, Product Manager Synology Italia, Grecia e Cipro

Grazie a questo accordo, Synology conferma la crescita e l’espansione nel mercato italiano. Il panorama distributivo di Synology è adesso completo e in grado di creare valore in tutta Italia. Abbiamo scelto di collaborare con Computer Gross perché li riteniamo un Partner estremamente preparato e competente nel mondo ICT e in particolare nel settore NAS.

Francesca Rossi, Business Unit Manager di Computer Gross

L’accordo di distribuzione formalizzato con Synology conferma il nostro interesse ad allargare l’offerta di prodotti e soluzioni in questo settore che siano di riferimento per il mercato ICT. La partnership con Synology testimonia la capacità di Computer Gross di presentare soluzioni performanti, che permettano ai rivenditori di incrementare il loro business e di diventare sempre più competitivi.