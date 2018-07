Campus Party Italia, grande successo per la seconda edizione

10.000 visitatori, 2.500 tende, 350 speaker, 8 palchi, 300 partecipanti agli hackathon, 50.000 euro in premi. Ecco i numeri da record della seconda edizione di Campus. Si è chiusa con questi ottimi risultati la seconda edizione di Campus Party Italia, il più grande evento internazionale su ’innovazione, tecnologia e creatività.

Carlo Cozza, Presidente di Campus Party Global

Siamo molto orgogliosi del successo di questa seconda edizione di Campus Party, la nostra sfida, sintetizzata dalla nostra mission “riscriviamo insieme il codice sorgente dell’Italia”, è stata raccolta da migliaia di giovani entusiasti e da tutte le aziende, università e istituzioni che hanno creduto in noi.

Realizzato in collaborazione con Regione Lombardia, e con il supporto dei main partner AXA, IGPDecaux e Nexi, l’evento ha visto il coinvolgimento di 145 partner, tra cui anche Randstad, RDS, Eni, Lottomatica, Italiaonline, A2A Smart City e Accenture.

Sul main stage del festival si sono alternati ospiti internazionali come Edward Frenkel, Rob Spence, il primo eyeborg al mondo, George Hotz, hacker che si occupa del futuro della mobilità, Jon "Maddog" Hall, guru dell'open source ed Executive Director di Linux Professional Institute e Atreyam Sharma,. Non sono mancate le eccellenze italiane comeAdrian Fartade, uno tra i più famosi divulgatori scientifici italiani in ambito aerospaziale, il fisico Guido Tonelli, lo scopritore del bosone di Higgs e Enrico Mentana, che ha raccontato il suo nuovo progetto editoriale.

Il format di Campus Party, evento che si svolge in 13 Paesi nel mondo, è assolutamente unico e originale: oltre ai visitatori, l’evento ha accolto migliaia di giovani cha hanno letteralmente campeggiato per cinque giorni all’interno della Fiera partecipando a numerose attività tra cui talk, workshop, Reverse Mentoring (speciale format in cui sono i giovani a dare il loro punto di vista a professionisti e manager esperti) di Regione Lombardia, Nexi, Banca Mediolanum, Eni, Lottomatica, Italiaonline e Kantar, e proposte dell’area lavoro – la “Job Factory”, realizzata in collaborazione con Randstad.

Immancabili le CPHack, speciali maratone (hackathon) che hanno coinvolto sviluppatori, designer, esperti e appassionati di business e marketing che hanno messo in campo competenze e creatività per dare risposte innovative alle sfide lanciate dalle aziende partner.

Team eterogenei e internazionali si sono sfidati proponendo alle giurie composte da esperti d’azienda, prototipi e nuove idee per innovare prodotti e servizi e per vincere i 50mila euro di premi a disposizione, divisi tra i 19 vincitori dei 7 diversi CPHack.

Dal benessere al mondo delle assicurazioni (con AXA), passando per i pagamenti digitali (Nexi), energia (Eni gas e luce), sport infotainment (Lottomatica) e musica (RDS), fino all’utilizzo della blockchain per la pubblica amministrazione (Regione Lombardia).

Non solo formazione organizzata, ma tantissime anche le attività speciali avviate da campuseros, università e community, di giorno fino a tarda notte: dalla sfida di design alla competizione di grafica 3d, allo sviluppo di un videogioco in 24 ore in una maratona videoludica che ha coinvolto programmatori, designer e anche curiosi alla prima esperienza; dal risveglio muscolare alle sessioni di yoga, dai workshop di saldatura di parti elettriche.

Molte anche le attività di vero intrattenimento, con le speciali serate musicali organizzate da Campus Party in collaborazione con Red Bull, Italiaonline ed RDS.