Anche Europ Assistance pensa alla protezione dei dati

Un problema che tocca tutti, dalle aziende al privato, è quello della protezione e la conseguente sicurezza dei dati. Per questo ora è nato Digitale Sicuro. Stando ai dati di una recente ricerca di Lexis Research per Europ Assistance il 90% degli italiani naviga quotidianamente, ma solo il 58% utilizza antivirus sul proprio smartphone e quasi la metà degli intervistati (49%) dichiara di utilizzare sempre la stessa password su siti e per servizi online diversi, compromettendo il livello di sicurezza dei propri dati.

Infatti vivere sempre più connessi e usufruire di servizi digitali per qualsiasi aspetto della nostra vita porta inevitabilmente alla condivisione dei nostri dati in internet e su una molteplicità di piattaforme digitali. Basti pensare all’e-commerce, ai social network, ai siti di prenotazione di viaggi e molto altro.

Per rispondere alle esigenze di un consumatore sempre più digitale e non sempre consapevole dei possibili rischi ad esso connessi, Europ Assistance lancia Digitale Sicuro.

Un ulteriore valore aggiunto: il monitoraggio

Digitale Sicuro offre agli utenti un monitoraggio costante della propria “impronta” sul web. Basta infatti inserire nel portale, alla sezione specifica, i dati personali che si vuole monitorare e la piattaforma si occuperà di tracciarli sia nel public web che nel dark web, la “rete oscura” non accessibile attraverso i canali di navigazione standard e che è spesso l’ambiente ideale dei crimini informatici. In caso di rilevazione di un dato personale in un ambiente non sicuro, l’utente riceve dal portale una notifica via e-mail o sms, in questo caso potrà consultare il Team Digitale Sicuro di Europ Assistance, operativo 24/7, per ricevere indicazioni sul comportamento più idoneo da adottare in caso di alert.

La Dashboard di Digitale Sicuro consente di conoscere in ogni momento il grado di rischio a cui sono esposti i propri dati personali posti sotto monitoraggio. A questo si affianca un report mensile, inviato via e-mail, che riepiloga all’utente gli alert che gli sono stati notificati.

Fabio Carsenzuola, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Europ Assistance Italia

Come spesso accade gli Stati Uniti sono un importante banco di prova per questo genere di prodotto che mette al centro innovazione e animo digitale. Abbiamo quindi scelto di avvalerci dell’esperienza sviluppata dalla nostra filiale americana per portare in Italia una soluzione al problema dei rischi legati al cybercrime. Europ Assistance è costantemente impegnata a disegnare prodotti e servizi che incontrino esigenze dei consumatori in continuo cambiamento e Digitale Sicuro è solo l’ultimo esempio della nostra strategia: rispondere in modo semplice ad esigenze concrete delle persone. Una proposta unica che integra ad un servizio di navigazione sicura e protetta dai furti di identità, la possibilità di ricevere assistenza su tutti i device di casa.

Protezione on e assistenza off-line

Digitale Sicuro consente di educare, prevenire, monitorare ed informare l’utente in caso di rilevamento di dati in ambiente non sicuro fornendo indicazioni sul comportamento più appropriato da mettere in atto, e si compone di due elementi principali: protezione dati e assistenza su tutti i device di casa.

Con Digitale Sicuro è possibile navigare in Internet in tutta tranquillità, la piattaforma ospita la Online Data Security Suite, software che protegge l’utente da frodi online e furti d’identità, resi possibili dall’intercettazione fraudolenta dei dati digitati sulla tastiera oppure dall’accesso alla webcam integrata nei computer.

La versione Mobile, disponibile sia per dispositivi Android che iOS, protegge anche la digitazione di dati sensibili, come password o numeri di carta di credito. Oltre al software di protezione dati, con Digitale Sicuro ci si garantisce anche l’assistenza completa a tutti i device di casa.