FireEye festeggia i primi 20 compleanni della Polizia Postale

Ora più che mai un settore importante per la sicurezza, la Polizia Postale e delle Comunicazioni ora può contare sulle più moderne tecnologie di cyber sicurezza. Durante l’evento che si è tenuto presso la “Lanterna” di Fuksas a Roma per festeggiare il ventesimo anniversario dell’istituzione del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni era presente anche FireEye.

Questi venti anni sono stati ricchi di radicali cambiamenti e hanno segnato il passaggio dalla tradizionale “Polizia Postale” alla nuova “Polizia delle Comunicazioni”, anche grazie ad attività di cyber sicurezza sempre più all’avanguardia.

Le celebrazioni dell’anniversario di questo fondamentale organo di sicurezza, si sono svolte alla presenza di importanti figure del mondo istituzionale, dal Presidente del Consiglio Prof. Giuseppe Conte, al Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Franco Gabrielli e a numerosi esponenti del mondo imprenditoriale e accademico. Inoltre, il giornalista Filippo Gaudenzi ha moderato una tavola rotonda alla quale hanno preso parte il Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni Nunzia Ciardi, Enrico Mentana, giornalista e Direttore del TG LA7, Eugenio Albamonte, Sostituto Procuratore del Tribunale di Roma e alcuni dei principali attori, nazionali e internazionali, che hanno fatto della sicurezza informatica la propria mission principale, tra i quali Paolo Prinetto, Presidente del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, Giorgia Abeltino, Director Public Policy France, Italy, Greece and Malta di Google, e Marco Riboli, Vice President Southern Europe di FireEye.

Tutte le innovazioni, tecnologiche e di pensiero, che le più grandi aziende di cyber sicurezza hanno presentato negli ultimi anni, si sono rivelate necessarie per affrontare con prontezza e rapidità attacchi che hanno la capacità di essere molto pericolosi, anche e soprattutto per la sicurezza nazionale.

Marco Riboli, VP Southern Europe di FireEye

Questo anniversario pone l’accento sull’importanza del ruolo che la Polizia Postale e delle Comunicazioni ricopre per la sicurezza nazionale. Il loro lavoro è indispensabile a garantire che il nostro paese sia protetto dalle minacce informatiche, siano esse di matrice locale o estera. La “delinquenza” informatica si è estremamente evoluta negli ultimi anni, sia in termini di sofisticazione che di frequenza – un esempio a noi vicino è quello delle ultime elezioni. Per questo siamo davvero orgogliosi di aver stretto un accordo di collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni, che ci vedrà alleati nel combattere gli attacchi cyber e garantire la protezione del nostro paese.

Solo nell’ultimo anno, FireEye, da sempre all’avanguardia nelle diverse attività di intelligence, ha rilevato attacchi che hanno avuto come obiettivo principale le elezioni politiche italiane e quelle più recenti cambogiane. Inoltre, sono aumentati costantemente i pericoli per il settore finanziario in Italia e le minacce perpetrate in occasione dei grandi eventi sportivi e non, a livello globale.

Pericoli, che sono dovuti ad aggressori che utilizzano metodi di attacco sempre più sofisticati.

Durante l’evento è stato, inoltre, proiettato un docufilm, prodotto dal regista Stefano Ribaldi, che ha illustrato le varie versioni della Polizia Postale e delle Comunicazioni, parallele all’esplosione della moderna digitalizzazione.

Oggi, infatti, si parla di Polizia Postale 4.0., e tra software complessi, analisti, attività sottocopertura e digital forensics, la polizia del web tutela le comunità virtuali da vari fenomeni criminosi.

Il passaggio alla Polizia Postale 4.0 prevede l’istituzione di centri regionali operativi che garantiranno il supporto tecnico-operativo a piccole e medie imprese per evitare compromissioni alla funzionalità delle realtà produttive di rilievo locale.