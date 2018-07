HP LaserJet Pro M28w, MFP compatto ed economico per Soho

Pagina 1 di 3

HP LaserJet Pro M28w si propone come il multifunzione laser più piccolo della categoria e si fa notare per il costo contenuto e la buona velocità di stampa.

Il dispositivo permette di stampare B/N, scansionare a colori ed effettuare copia degli originali posti sul piano di scansione.

La base hardware prevede la tecnologia di stampa laser monocromatica HP Fastres 600 con risoluzione di 600x600 DPI, velocità sino a 18 ppm e capacità di riprodurre la prima pagina in 8,2 secondi, anche se il device si trova nello stato “sleep”.

I linguaggi standard includono PCLmS, URF e PWG, opportunamente gestiti attraverso una CPU dedicata a 500 MHz e una memoria non espandibile di 32 MByte.

Come anticipato, l’M28W vanta dimensioni contenute, che possono raggiungere un massimo di 360x427x347 mm quando i vassoi sono aperti.

Il vassoio principale è integrato nel corpo stampante e deve essere aperto per ospitare la carta, fino a 150 fogli. Manca di fatto un cassetto che possa proteggere la carta da possibili contaminazioni e dalla polvere. Il vano in uscita può contenere fino a 100 pagine. Oltre a una certa limitazione dovuta alla portata dei vassoi, l’M28W dispone di un percorso carta che non consente di gestire carta con un peso superiore ai 120 g/mq. Manca anche un supporto per l’alimentazione secondaria, perciò eventuali buste o carte speciali dovranno essere collocate nel vano principale.

A fianco della piattaforma di stampa, piuttosto veloce e silenziosa, HP ha affiancato uno scanner piano in formato A4, dotato di sensore CIS e in grado di raggiungere i 1.200 DPI a 24 bit.

Il pannello di controllo è compatto, display e tasti piccoli non aiutano la gestione del dispositivo.

Nella versione in prova, oltre alla connessione diretta USB 2.0, questo multifunzione incorpora un controller wireless 802.11b/g/n, abilitabile tramite il pannello di controllo superiore. La piattaforma consente dunque la stampa da singolo PC via bus seriale, ma anche la stampa e scansione tramite mobile Android/iOS (Google Cloud Print, certificazione Mopria, Apple AirPrint), il tutto adottando l’App HP Smart.

Considerando il prezzo contenuto, la volontà di proporre un dispositivo estremamente compatto e integrato con il mondo mobile, risulta facile percepire a quale tipologia d’utenza si rivolge la nuova HP LaserJet Pro M28w. Il prodotto è indicato per la singola postazione domestica e Soho, ma anche per i piccoli gruppi di lavoro e le microimprese, anche in virtù di un volume mensile di pagine stampate consigliato compreso tra 100 e 1.000 pagine.

La manutenzione del prodotto risulta piuttosto agevole ed economica, anche grazie al toner LaserJet HP 44A da 55,99 euro, garantito per circa 1.000 pagine su base ISO/IEC 19752.