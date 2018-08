Converged infrastructure, Pure Storage estende l'Analytics

Pure Storage lancia FlashStack con FlashBlade e rilascia gli switch ethernet Cisco Nexus con AIRI e AIRI Mini, per identificare un’ampia gamma di Data Analytics.

Michael Sotnick, VP Partners, Services & Business Development, Pure Storage

I dati sono la linfa dell’economia odierna e il carburante dell’innovazione. Grazie ad essi nasceranno nuove cure, nuovi settori d’industria e nuove possibilità. Questa nuova era richiede un nuovo approccio strategico ai dati da parte delle aziende che si trovano davanti alla grande opportunità di differenziarsi tramite l’uso intelligente dei dati.

I dati sono il carburante che alimenta l'attuale rivoluzione dell'intelligenza artificiale.

Mentre i pionieri hanno esteso i limiti di ciò che è possibile ottenere con l’AI all'interno dei loro mercati, la stragrande maggioranza delle aziende ha faticato ad iniziare questo percorso.

Oggi tuttavia non tutti i dati sono facilmente accessibili e senza un accesso facile e veloce, i dati diventano la risorsa più costosa di un'azienda anziché la più preziosa.

I plus di AIRI e AIRI Mini

Per fare in modo che l’Intelligenza Artificiale venga utilizzata da più imprese, più velocemente e fornendo valore immediato, Pure Storage collabora con Cisco ed ha realizzato AIRI, prima soluzione che semplifica e rende scalabile l'AI, powered by NVIDIA DGX-1.

Progettata da Pure Storage e NVIDIA per estendere la potenza dei sistemi NVIDIA DGX, AIRI è la prima infrastruttura AI-ready del settore, alimentata dallo storage FlashBlade e dai server NVIDIA DGX-1, per offrire un'infrastruttura semplice, veloce e pensata per il futuro.

La nuova soluzione è composta da quattro sistemi NVIDIA DGX-1, quattro petaFLOP di prestazioni di Deep Learning, lame Pure FlashBlade 15x 17TB, IOPS NFS da 1,5M e due switch da 100Gb con RDMA. (leggi la nostra intervista ad Alfredo Nulli, Cloud Architect di Pure Storage)

AIRI Mini è basata su FlashBlade di Pure Storage configurati con 7x 17TB blade su 2 server NVIDIA DGX-1, switch Cisco 100GbE, performance di training distribuito grazie al supporto GPUDirect RDMA che fornisce fino a 2 petaFLOP di performance Deep Learning.

Il software è incluso, così che i data scientist possano avviare i loro progetti semplicemente accendendo AIRI mini.

Come funziona FlashStack Powered by FlashBlade

Matt Burr, GM di FlashBlade, Pure Storage

Mentre AIRI è la soluzione perfetta per le aziende che hanno bisogno di abbracciare a pieno l’intelligenza artificiale, molte realtà utilizzano ancora soluzioni single server. Per le aziende che hanno bisogno di un passaggio intermedio tra single-server e AIRI, FlashStack è la soluzione.

FlashStack powered by FlashBlade, appositamente costruito per Oracle Data Warehouse, è una soluzione infrastrutturale integrata, convalidata da Cisco in grado di risolvere tre dei principali problemi che si incontrano con le soluzioni di data warehouse esistenti:

-prestazioni: storicamente non sono riuscite a tenere il passo con la crescita dei dati;

-prezzo: quando computing e storage sono accoppiati, come avviene con le appliance warehouse, le aziende finiscono per acquistare in modo sbilanciato uno dei due componenti;

-flessibilità: un’appliance non flessibile è efficace solo per un singolo carico di lavoro. Attualmente i data warehouse non sono adatti per supportare pipeline di dati e Intelligenza Artificiale.

Pronta per essere estesa ai Modern Analytics e all'intelligenza artificiale, FlashStack offre prestazioni 2 volte più veloci rispetto alla migliore soluzione sul mercato. I clienti pagano solo la quantità di calcolo e i server blade effettivamente necessari per il loro progetto o iniziativa.

AIRI e AIRI Mini sono già disponibili attraverso partner selezionati. FlashStack for FlashBlade è ora disponibile presso tutti i reseller partner certificati FlashStack.