HP Z, arrivano le workstation entry-level ad alte performance

Con le workstation HP Z più produttività dei flussi di lavoro professionali e migliori prestazioni grazie a potenza grafica, espandibilità, facilità d’uso e sicurezza.

Pensata per progettisti, architetti, professionisti creativi, OEM, docenti e per quanti utilizzano applicazioni finanziarie o aziendali, la gamma HP risponde alle loro richieste di sistemi dalle prestazioni elevate e in grado di supportare le esigenze future, oltre che di workstation affidabili e in grado di proteggere i dati.

Gwen Coble, direttore della divisione Workstations, Thin Clients, Retail Solutions and Immersive Computing di HP Inc. per l’area EMEA

La richiesta che viene espressa più di frequente dai professionisti creativi e da altri utenti ‘evoluti’ è l’esigenza di PC ad alte prestazioni progettati per le loro esigenze. Il nostro nuovo portafoglio di workstation HP Z indirizza questa richiesta, offrendo loro workstation entry-level tra le più potenti al mondoCombinando prestazioni grafiche superiori, opzioni di configurazione flessibili ed esperienze software integrate in queste workstation desktop tra le più sicure al mondo2, la nuova linea HP Z è stata pensata per liberare la creatività, massimizzare la produttività e reinventare i flussi di lavoro.

Le nuove workstation entry-level HP, HP Z2 Mini, HP Z2 Small Form Factor e HP Z2 Tower, così come HP EliteDesk 800 Workstation Edition, sono tra le workstation più sicure e gestibili al mondo.

I servizi di sicurezza end-to-end integrati di HP garantiscono una protezione efficace dalle minacce malware con il primo e unico BIOS con capacità di correzione automatica e l’esclusivo HP Endpoint Security Controller. I clienti possono contare su una protezione migliore grazie a soluzioni di sicurezza basate su hardware come HP Sure Start Gen43 e HP Sure Run4, che aiutano a mantenere in esecuzione i processi critici, anche quando il malware tenta di bloccarli. Inoltre, HP Manageability Kit Gen 2 consente di gestire facilmente più dispositivi.

Tutte le workstation HP Z2 sono progettate per soddisfare standard di affidabilità 24/7 e ora supportano connessioni rapide ai dispositivi tramite Thunderbolt, offrendo un’ampia gamma di certificazioni per le applicazioni più diffuse.

È disponibile HP Performance Advisor per ottimizzare il software e i driver e i clienti possono selezionare processori Intel Xeon e memoria ECC per una maggiore affidabilità. Grazie alle opzioni di personalizzazione, espandibilità, aggiornabilità delle prestazioni e I/O, è possibile avere la certezza che le workstation HP Z saranno in grado di supportare qualsiasi carico di lavoro anche in futuro.

Le workstation HP Z di quarta generazione includono:

-Z2 Mini G4, tra le più potenti mini-workstation al mondo, compatta (volume totale di 2,7 litri), ha il doppio della potenza grafica e prestazioni di elaborazione grafica molto elevate grazie alla GPU NVIDIA Quadro P600 o alla GPU NVIDIA Quadro P1000. Disponibile anche la configurazione con grafica AMD Radeon Pro WX4150.

-Z2 Small Form Factor G4 offre il 50% in più di potenza di elaborazione rispetto alla generazione precedente, nello stesso formato supercompatto. La CPU a sei core garantisce migliori prestazioni. Il sistema è dotato di quattro slot PCIe e due slot di archiviazione M.2. Ideale per professionisti del settore AEC, sviluppatori e utenti OEM.

-Z2 Tower G4 è progettata per supportare i carichi di lavoro più complessi come BIM e rendering con una grafica Ultra 3D e i più recenti processori Intel Core o Intel Xeon. In grado di gestire i progetti 3D più impegnativi con una potenza grafica superiore del 60% rispetto alla generazione precedente. Grazie alle elevate velocità di clock, gli utenti possono ottenere le massime prestazioni anche con i carichi di lavoro più impegnativi.

Per gli utenti che desiderano poter aggiornare le prestazioni e disporre di un desktop professionale certificato, HP offre EliteDesk 800 Workstation Edition, ideale per chi desidera passare a un desktop di classe workstation con un’esperienza integrata per le applicazioni ISV certificate. Pensato per la progettazione e la modellazione 2D/3D, questo desktop certificato per SolidWorks e AutoCAD offre agli utenti prestazioni affidabili non disponibili in PC per l’utenza business. È anche ottimizzato per i principali motori di realtà virtuale.