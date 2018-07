Aruba.it, a Misano intervistiamo l’AD Stefano Cecconi

Durante la tappa di Misano del mondiale Superbike abbiamo intervistato Stefano Cecconi, AD di Aruba.it e Team Principal di Aruba.it Racing-Ducati Superbike Team.

La chiacchierata spazia senza soluzione di continuità dal mondo dei datacenter a quello delle due ruote, due realtà che occupano un posto particolare nei pensieri di Cecconi.

Dall’innovazione tecnologica di Aruba.it fino allo sviluppo della nuova moto a quattro cilindri, in ottica mondiale Superbike 2019: dall’eccellenza in ambito datacenter, web hosting, e-mail e PEC alle competizioni in pista, per sancire la costante crescita di una realtà che dal 1994 ad oggi è tra le prime società italiane attive nei servizi online.

La partnership Aruba.it e Ducati ha richiesto importanti investimenti e ha permesso di fondare un team Superbike che continua a crescere. Dal 2015 (anno di inizio della collaborazione) l’esposizione sui canali mediatici a livello mondiale fornisce ad Aruba.it un ritorno di immagine che vale abbondantemente i sacrifici sostenuti. Cecconi sottolinea inoltre come gli inviti ai vari eventi motociclistici siano fondamentali per i clienti prospect che, attirati dall’atmosfera del paddock e della pista, colgono l’occasione per discutere di eventuali contratti.

Un altro aspetto sostanziale della partnership riguarda quella che si potrebbe definire “l’osmosi tecnologica”, mediante il sostegno informatico che Aruba può offrire a Ducati. L’infrastruttura che viaggia con il team permette la condivisione dei dati in pista; informazioni che possono poi essere archiviate e inoltrate presso il centro di sviluppo Ducati, per una diagnostica e uno sviluppo real-time.

L’intesa tra le due società prevede inoltre la fornitura di materiale informatico per i tecnici e accordi per esternalizzare e completare backup e data storage.

Durante la discussione l’AD coglie l’occasione per fare il punto della situazione su tutte le novità che stanno coinvolgendo il mondo di Aruba.it. Ingenti sono gli investimenti per incentivare lo sviluppo di SPID, una scommessa che ha le potenzialità per trasformarsi in un servizio enorme. IlSistema Pubblico di Identità Digitale svolge un ruolo da attore protagonista nella realtà statale e potrà essere applicato a più servizi. A breve, con le medesime logiche, ma con una componente di obbligatorietà più forte, la fatturazione elettronica diventerà un settore nel quale competere e farsi scegliere.

Gli investimenti di Aruba.it vertono in primis sullo sviluppo dei datacenter esistenti e sulla realizzazione di nuove piattaforme sul suolo nazionale.

Considerata la crescita del bilancio economico dall’inaugurazione del primo edificio di Ponte San Pietro ad oggi, nel giro di un anno si ultimerà la costruzione di un nuovo padiglione nella medesima area ed è stato annunciato lo sviluppo del nuovo DC, all’interno del tecnopolo tiburtino, a est di Roma, in una posizione strategica, ben servita dalle fibre dei vari operatori, vicino all’alta tensione e con un terreno stabile e sicuro dal punto di vista idrogeologico.

Il nuovo centro, che sta registrando l’interesse di clienti intenzionati a ritagliarsi uno spazio su misura, manterrà le medesime caratteristiche a livello di sicurezza della struttura bergamasca. Dal punto di vista energetico e tecnologico, l’unica differenza riguarderà la mancata disponibilità di energia idroelettrica, che verrà compensata da un impianto fotovoltaico. In termini di progettazione viene riproposto lo stesso schema di container modulari duplicati, in grado di alimentare le sale server così come studiato per la soluzione di Ponte San Pietro.

Durante la chiacchierata, Cecconi evidenzia però come l’Italia non sia il luogo più indicato per la realizzazione di datacenter, soprattutto in considerazione del costo dell’energia, che risulta essere tra i più elevati a livello Europeo.

Di contro, l’aumento continuo dei dati e dei dispositivi in grado di crearli, supportarli e gestirli, richiede strutture adeguate a garantirne la trasmissione con latenza molto ridotta. Servono quindi dei network distribuiti in modo equo e ponderato sul territorio; Aruba va certamente in questa direzione, creando un polo nel nord Italia e promuovendo lo sviluppo di un nuovo DC al centro del Paese.

Per quanto concerne l’anima sportiva di Aruba.it Racing-Ducati Superbike, il Team Principal si dice orgoglioso di far parte del progetto di sviluppo della nuova moto quadri-cilindrica, che affronterà il campionato del mondo nella stagione 2019.

A evidenziare l’anima racing di Aruba.it, la decisione dell’azienda di partecipare al World Ducati Week di Misano che, con i suoi 80.000 spettatori, rappresenta un canale di comunicazione altamente attrattivo. Durante l’evento si terrà la presentazione di Swite, un progetto che prevede la semplificazione dell’hosting mediante la selezione di contenuti che ogni utente può caricare direttamente sui social. Dopo la selezione di immagini e video, il sistema è in grado di impaginare autonomamente l’home page di un sito web, permettendo a chiunque di aprire il proprio portale con un tempo medio previsto di appena 42 secondi!

Come abbiamo visto, novità tecnologiche e innovazione sportiva vanno dunque di pari passo, così come ha confermato l’AD Stefano Cecconi, al quale va il nostro ringraziamento per la grande disponibilità dimostrata.